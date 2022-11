Gimborn – Im kleinsten Rahmen und unter Corona-Schutzmaßnahmen, aber dennoch feierlich hat Handball-Nationalspieler Paul Drux am 30. Dezember 2020 seiner Frau Linda auf Schloss Gimborn das Ja-Wort gegeben. Da in Berlin, wo er für die Füchse spielt, erst im Sommer wieder ein Termin frei gewesen wäre, hatte sich das Paar kurzerhand entschieden, in Drux Heimat standesamtlich zu heiraten. „Meine Frau hatte die Idee, mal beim Standesamt nachzufragen. Und wir haben tatsächlich noch spontan einen Termin bekommen“, erzählt der 25 Jahre alte Handballspieler, der nicht länger warten wollte.

Antrag ist noch nicht lange her

Erst vor zwei Monaten machte er seiner Frau den Antrag. „Ganz klassisch zu Hause bei uns in Berlin“, verrät er und meint: „Das Wort ,verlobt’ schwingt immer so mit. Und deswegen haben wir gedacht, wir heiraten noch vor der Weltmeisterschaft und bevor irgendein ein anderes Turnier dazwischen kommt.“

Und der Terminkalender des Handballers ist in der Tat gut gefüllt. Die Weltmeisterschaft in Ägypten steht kurz bevor. Am 13. Januar startet das Turnier, die Deutsche Handball-Nationalmannschaft um Rückraumspieler Drux bestreitet ihr erstes Spiel gegen Uruguay am 15. Januar. „Und auch danach wäre es mit einem Hochzeitstermin schwierig gewesen. Denn dann kommen ja hoffentlich noch die Olympischen Spiele in Tokio. Wir hätten die Hochzeit vielleicht bis 2022 schieben müssen. Das wollten wir nicht.“

Im kleinsten Kreis und vor schöner Schlosskulisse krönten er und seine Frau Linda deshalb das komische Corona-Jahr mit ihrem ganz privaten Glück. Mit dabei sein durften die Eltern sowie die Geschwister des Paares. „Allerdings auch mit viel Abstand und Mundschutz. Das war schon etwas seltsam“, erzählt Drux.



In der Sportschule kennen und lieben gelernt

Kennengelernt hat der gebürtige Marienheider seine Linda bereits vor knapp neun Jahren. Beide besuchten damals die Sportschule in Berlin und verliebten sich ineinander.

Die richtige Hochzeitsfeier soll zwar nach der Pandemie bei Gelegenheit in Ruhe nachgeholt werden, aber auch dann werde nicht riesig gefeiert. „Das wollten wir sowieso nicht. Eine Feier mit 100 Leuten wird es bei uns eher nicht geben. Das ist nicht so unser Ding“, sagt der Handballer.

Weltmeisterschaft statt Flitterwochen

Auch die Flitterwochen müssen erstmal warten. Denn kaum verheiratet, muss seine Frau nun erstmal auf ihren Ehemann verzichten. Denn Drux befindet sich aktuell schon im Trainingslager in Neuss, um sich mit dem deutschen Team auf die WM vorzubereiten. Seine Frau wird ihm von zu Hause aus fest die Daumen für das Turnier drücken.