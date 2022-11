Hochzeitsstatistik Das sind die beliebtesten Monate in Wipperfürth und Lindlar

Wipperfürth/Lindlar – Heiraten in der Pandemie ist mit Unsicherheiten verbunden. Viele Paare trauen sich trotzdem - wie eine Nachfrage bei den örtlichen Standesämtern zeigt.

Wipperfürth

In Wipperfürth können Eheschließungen sechs Monate vorher auf dem Standesamt angemeldet werden. „Bisher haben sich bereits fast 40 Paare vorgemerkt“, teilt Tanja Reinhold von der Stadt mit. „Es werden täglich mehr.“ Bis Jahresende rechnet sie mit über 100 Trauungen. Der bisher beliebteste Monat zum Heiraten ist in der Hansestadt der Juni. Welche Trau-Location am beliebtesten ist? „Beliebt sind alle unseren angebotenen Eheschließungsorte“, sagt Tanja Reinhold.

„Da wegen Corona die Anzahl der Anwesenden je nach Größe des Raumes begrenzt werden muss, liegt der Sitzungssaal im Rathaus im Moment aber ganz klar vorne.“ 20 Personen dürfen derzeit in den Sitzungssaal, 12 Personen in die Weinbar im Haus am Markt und zehn Personen ins Trauzimmer im Rathaus. „Dabei zählen Standesbeamte, Trauzeugen, Fotografen sowie Braut und Bräutigam mit.“

Beliebte Daten

Viele Hochzeitspaare setzen auf besondere Tage, die man sich auch leicht merken kann – in diesem Jahr gibt es im Februar gleich zwei davon. In Lindlar werden sie stärker genutzt als in Wipperfürth.

2.2.2022

An diesem Tag treten in Lindlar drei Paare in den Stand der Ehe. In der Hansestadt liegen für 2.2.2022 bisher keine Reservierungen vor, erklärt Tanja Reinhold von der Wipperfürther Verwaltung.

22.2.2022

An diesem Tag sind in Lindlar gleich vier Hochzeiten gebucht. Am 22.2.2022 werden in der Hansestadt Wipperfürth – Stand heute – drei Paare den Bund fürs Leben schließen.

Im Jahr 2021 wurden in Wipperfürth 90 Ehen geschlossen. Wie 2020 wurden coronabedingt auch einige Termine abgesagt oder verschoben. An die Zahl der Eheschließungen im Jahr vor der Pandemie komme man noch nicht wieder heran, fasst Tanja Reinhold zusammen. 2019 fanden 121 Eheschließungen statt.

Ein Trend, der sich in Lindlar nicht zeigte. Im Jahr 2021 gab es 103 Trauungen. 2019 waren es 91. In Lindlar sei im Vergleich zum Jahr 2019, also noch vor der Pandemie, nicht weniger geheiratet wurde, resümiert Michael Eyer, Beigeordneter im Rathaus.

Lindlar

Im Lindlarer Standesamt haben sich für 2022 bereits 65 Paare einen Termin reserviert. „Der gefragteste Monat ist bei uns der Mai mit 14 Terminen“, so Eyer. Die meisten bisher angemeldeten Hochzeiten werden in diesem Jahr im Rathaus stattfinden. 54 sind es an der Zahl. Für eine Trauung im Alten Amtshaus hat sich ein Paar entschieden. Im Weißen Pferdchen in Hohkeppel sind fünf Trauungen angemeldet, ebenso viele wollen sich das Ja-Wort im Weißen Salon in Schloss Georghausen geben.

In der historischen Gaststätte Römer im Freilichtmuseum finden derzeit keine Trauungen statt. „In Bezug auf die Corona-Schutzmaßnahmen dürfen aktuell das Brautpaar, bis zu zwei Trauzeugen und Standesbeamtin oder Standesbeamter, mithin also maximal fünf Personen an der Eheschließung teilnehmen“, erklärt Eyer. In Lindlar wie in Wipperfürth gilt für die Trauungen: 3G-Regel, Maskenpflicht und Einhaltung der Hygienemaßnahmen.