Hückeswagen – Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 237 in der Ortslage Westenbrücke, direkt an der Stadtgrenze zu Wipperfürth ereignet. Dabei wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Hückeswagen schwer verletzt.

Laut Polizei bog eine 41-Jährige Autofahrerin aus Wipperfürth mit ihrem Ford Fiesta am Samstag gegen 21.20 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Bundesstraße ab.

Abstand erschien groß genug

Die Frau sah auf der Straße nur einen PKW – der Abstand schien ihr groß genug. Doch in diesem Moment überholte der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden Wagen. Der Hückeswagener knallte mit großer Wucht gegen die Front des Fiesta, dann schleuderte das Motorrad nach links über den Bürgersteig, prallte gegen einen Baum und von dort zurück auf die Fahrbahn.

Das Zweirad wurde bei dem Unfall völlig zertrümmert. Der schwer verletzte Hückeswagener wurde zunächst vor Ort vom Notarzt betreut und dann ins Wipperfürther Krankenhaus transportiert. Die Bundesstraße blieb bis in die Nacht hinein gesperrt. (cor)