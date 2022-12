Unbekannte haben am Wochenende einen stationären Blitzer an der Kreisstraße 1 zerstört, die Suche nach den Tätern läuft.

Hückeswagen – Ein Unbekannter hat am Wochenende ein stationäres Blitzgerät an der Kreisstraße 1 zerstört, in der Ortslage Ulemannsiepen. Wie die Polizei berichtet, knickte der Täter den massiven Standpfosten der Anlage um, wobei er den Mast vermutlich mit einem Fahrzeug rammte. Außerdem schlug der Täter die untere Scheibe des Kastens ein, hinter der eine Kamera montiert werden kann.

Laut Polizei war das Radarmessgerät zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer Kamera bestückt. Wann genau der Täter zuschlug, steht nicht fest, die Tat wurde am Sonntag gegen 18 Uhr gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 22 61/819 90 entgegen.

Erst im Februar 2020 hatte ein Unbekannter mit einem gestohlnen Traktor den Blitzer in Hückeswagen-Kammerforsterhöhe umgefahren. (cor)