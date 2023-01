Hückeswagen Unbekannter spannt Klarsichtfolie über Straße

Hückeswagen – Erneut hat in Hückeswagen ein Unbekannter Klarsichtfolie quer über eine Fahrbahn gespannt. Wie die Polizei gestern berichtete, geschah der Vorfall am vergangenen Donnerstag. Gegen 4.30 Uhr morgens hatte ein Anwohner der Waidmarktstraße die quer über die Straße gespannte Folie entdeckt. Eine Gefahr vor allem für Fahrrad- und Motorradfahrer. „Der Zeuge zerschnitt die Folie, so dass die Gefahr gebannt war“, heißt es in der Polizeimeldung.

Bereits am 3. September war der Polizei ein ähnlicher Fall in Hückeswagen-Wiehagen gemeldet worden. Dort hatte ein Spaziergänger ebenfalls am frühen Morgen einen mit Klarsichtfolie versperrten Geh- und Radweg entdeckt, auch hier kam zum Glück niemand zu Schaden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 0 22 61/8 19 90 in Verbindung zu setzen. (r)