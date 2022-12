Erst in der letzten Kurve schob sich Florian Alt auf Platz eins und feierte anschließend den Sieg.

Oberberg – Bei dem Überholmanöver blieb sogar den beiden Kommentatoren die Sprache weg. In der letzten Kurve vor dem Ziel schob sich Florian Alt auf seiner BMW innen an Markus Reiterberger vorbei auf Platz eins, den er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Der 26-Jährige feierte in Oschersleben beim zweiten Rennwochenende der Superbike-Klasse der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) seinen ersten Saisonsieg und legte im zweiten Lauf Platz zwei nach.

Das war Balsam für die Seelen von Alt und dem Wilbers BMW-Team. Beim Saisonauftakt auf dem Lausitzring war Alt im ersten Rennen nach der ersten Runde mit Motorschaden ausgeschieden und konnte im zweiten nicht mehr starten. Dafür lief es jetzt in Oschersleben rund.

Sehenswert überholt

„Es war sehr, sehr eng“, gab Alt nach dem sehenswerten Überholvorgang zu Protokoll. „Ich war auf der letzten Rille unterwegs, das musste einfach sein.“ Lange hatte Alt, der am Samstag die Pole gesetzt und einen neuen Rundenrekord aufgestellt hatte, das Rennen angeführt. Fünf Runden vor Schluss überholte ihn der Titelfavorit Reiterberger. „Ich bin an ihm drangeblieben, kam aber auf den kurzen geraden Stücken nicht an ihm vorbei und habe alles für die letzte Kurve aufgehoben“, blickt der 26-Jährige zurück.

Im zweiten Lauf startete er als Sieger von der zehnten Position während sein Konkurrent von Rang neun ins Rennen ging. Reiterberger erwischte einen perfekten Start und lag schon nach der zweiten Kurve in Führung. Alt kam auch gut weg, überholte direkt einige Konkurrenten, doch als er auf Platz zwei vorgerückt war, lagen schon zweineinhalb Sekunden zwischen ihm und Reiterberger. Da die Reifen bei den herrschenden hohen Temperaturen abbauten, nahm der 26-Jährige Speed raus und verwaltete seinen zweiten Platz.

„Nach dem missglückten Saisonauftakt war der Sieg eine riesen Erleichterung“, sagte Alt. In der IDM geht es Ende Juni in Most weiter.