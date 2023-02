Gummersbach – Vorsorglich mit Kräften aus drei Einheiten ist die Gummersbacher Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Brand an die Aggertalstraße im Gummersbacher Stadtteil Dümmlinghausen ausgerückt. Denn zunächst hieß es, dass dort eine hölzerne Gartenlaube in Flammen stehe und das Feuer auf ein Haus übergreifen könne. Tatsächlich, so teilte die Leitstelle des Oberbergischen Kreises mit, habe ein Motorroller in einem Unterstand Feuer gefangen. Auch der Unterstand habe etwas abbekommen.

Nach fast 30 Minuten, etwa gegen 16.25 Uhr, hatten die Kräfte der Einheiten Bernberg und Dümmlinghausen sowie von der hauptamtlichen Wache in Gummersbach alles unter Kontrolle, das Feuer war aus. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.