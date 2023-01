Blinde gehen mit ihren Blindenhunden an einem ICE vorbei.

Gummersbach – Für Assistenz- und Begleithunde – etwa Blindenhunde – müssen ihre Halter in Gummersbach keine Hundesteuer bezahlen. Doch das gilt nicht für alle Assistenzhunde, die laut Behindertengleichstellungsgesetz als solche gelten.

Das soll sich nun ändern: Der Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss der Stadt Gummersbach hat in seiner jüngsten Sitzung dem Antrag der CDU-Fraktion auf Ausweitung der Hundesteuerbefreiung auf alle Assistenzhunde im Sinne dieses Gesetzes zugestimmt. Die Christdemokraten möchten eine Lücke in der Hundesteuersatzung schließen, sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Reinhard Elschner.



Der Stadtrat hat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch das letzte Wort. Es gilt als sicher, dass er einen entsprechenden Nachtrag zur Hundesteuer-Satzung beschließt. Die Anzahl der Assistenzhunde, die in Zukunft von der Steuerbefreiung profitieren, hat die Stadtverwaltung als „gering“ bezeichnet.