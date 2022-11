In Holzstapel eingeklemmt Feuerwehr rettet Katze in Lindlar

Lindlar – Happy End für eine Katze und ihre Besitzerin. Es geschah am frühen Freitagabend in Lindlar-Lennerfermühle. Eine Dame vermisste ihre Katze und hörte aber ein klägliches Maunzen. Das Tier stecke in einem sechs Meter hohen und rund 20 Meter langem Holzstapel fest und konnte sich nicht mehr befreien.

Die Feuerwehr entschied sich den Rettungsspreizer einzusetzen, der normalerweise dazu dient, eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen zu retten. Copyright: Feuerwehr

Offenbar war die Katze von der einen Seite in einen Zwischenraum hineingeklettert, der sich nach vorne hin aber verjüngte, bis es nicht mehr weiterging. Die Frau alarmierte um 17.31 Uhr die Feuerwehr. Die Löschgruppe Hohkeppel mit Einsatzleiter Christoph Schumacher besah sich das Malheur und überlegte, wie man die Katze am besten befreien konnte – ohne dass die Holzstämme nachrutschen würden.

Schließlich entschied man sich, den Rettungsspreizer einzusetzen, der normalerweise dazu dient, eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen zu retten. Mit Holzkeilen wurden die benachbarten Stämme fixiert, die Feuerwehr setzte den Spreizer an. „Vier, fünf Zentimeter genügten, und die Katze konnte nach hinten wieder hinausklettern“, berichtete Hans Peter Scheurer, Sprecher der Lindlarer Feuerwehr. Die Besitzerin sei überglücklich gewesen, ihre Katze aber suchte erst mal das Weite. (cor)