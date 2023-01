Ivanisevic macht den Unterschied Gummersbach gewinnt knapp in Eisenach

Eisenach/Gummersbach – Mit einem hart erkämpften 29:27 (13:17) haben die Handballer des VfL Gummersbach am zweiten Spieltag der Zweiten Handball-Bundesliga auswärts gegen den ThSV Eisenach gewonnen. Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson hatte sich in der ersten Hälfte noch etwas schwer getan und konnte vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugen.

VfL ging zunächst in Führung

Der VfL hatte die anfängliche Nervosität und die Fehler der Eisenacher im Angriff genutzt und sich mit schnellen Tempogegenstößen zur 4:2 Führung (7.) geworfen, die Gastgeber fingen sich jedoch schnell und drehten schon kurze Zeit später die Partie. Die Gummersbacher ließen im Angriff Chancen liegen und taten sich gegen die starke Abwehr der Eisenacher schwer. Vor dem Tor der Gastgeber mit einem starken Torhüter Johannes Jepsen gelang den Oberbergern zunächst kein Treffer mehr.



Eisenach warf fünf Tore hintereinander ohne Gegentor, sodass der Gastgeber in der 14. Minute den Spielstand auf 4:7 drehen konnte. Ganze sieben Minuten blieb der VfL Torlos, bis Janko Bozovic zum 5:7 (14.) traf.

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson nahm einen Wechsel im Angriff vor und setzte Timm Schneider ein, der jedoch auch nur schwer ins Spiel kam und zunächst nicht den gewünschten Erfolg brachte. Immer wieder suchten die Oberberger den Kontakt zu ihrem Kreisläufer, den die Eisenacher jedoch gut im Griff hatten. Auf Ellidi Vidarsson mussten die Gummersbacher wegen einer Strafe mit anschließender Sperre aus dem vorherigen Heimspiel verzichten.



Mit Rückstand in die Halbzeitpause

Kurz vor Schluss der ersten Hälfte verpasste der VfL die Chance, den Spielstand auf zwei Treffer zu verkürzen und ging mit einem 13:17 in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Gummersbacher dann ein besseres Spiel und konnten endlich ihre Stärken in Abwehr und Angriff ausspielen. Vor allem VfL-Torhüter Tibor Ivanisevic lief nach und nach zur Hochform auf uns sorgte mit vier Paraden dafür, dass der VfL die nötige Sicherheit erhielt.

Gummersbacher kämpften sich zurück

Mit einem 4:1-Torlauf warfen sich die Gummersbacher in den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel wieder nach vorne. In der 47. Minute gelang Janko Bozovic – mit sieben Treffern der beste VfL-Schütze – schließlich der Ausgleichstreffer. Zwei Minuten später sorgte Jonas Stüber für die 22:21-Führung, die die Gummersbacher fortan nicht mehr aus der Hand gaben.



Der VfL übernahm die Kontrolle über die etwas müde wirkenden Eisenacher. Als es mit 28:27(60.) kurz vor Schluss doch nochmal enger wurde, setze Lukas Blohme mit dem 29:27-Siegtreffer der spannenden Partie ein Ende.

Trainer Sigurdsson zeigte sich zufrieden

Trainer Gudjon Valur Sigurdsson zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Ein riesen Kompliment an meine Mannschaft, wie sie gekämpft hat“, sagte der Trainer und betonte: „In der zweiten Halbzeit war die Abwehr überragend und die Jungs haben auch im Angriff geduldiger gespielt und ihre Chancen genutzt.“

Nach seinem zweiten Sieg steht der VFL auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Hagen. Weiter geht es am nächsten Freitag, 24. September, 20 Uhr. Dann empfängt der VfL in der Schwalbe Arena Dessau.

Tore VfL Gummersbach: Köster; Hermann; Stüber (je 4); Blohme (3); Pregler; Zeman (je 1); Santos (5); Bozovic (7).



Tore ThSV Eisenach: Wöhler; Hideg (je 5); Hangstein (9); Walz; Saul (je 3); Donker (2).