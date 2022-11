Gummersbach – Alle zwei Jahre findet in der Halle 32 auf dem Gummersbach Steinmüllergelände die Jobmesse statt - ein Gemeinschaftsprojekt des Oberbergischen Kreises, der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenters Oberberg, der Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreis und der Regionalagentur Köln.

Pandemiebedingte Pause

Nachdem die Messe 2020 pandemiebedingt pausieren musste, wird sie in diesem Jahr nicht nur wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Sie präsentiert sich auch im neuen Gewand. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde das neue Format von Seiten der Veranstalter im Kreishaus vorgestellt: Unter dem Titel „Jobs in Oberberg - Late Night Edition“ werden sich die Tore der Halle 32 am Mittwoch, 18. Mai, um 17 Uhr öffnen. Die Besucher haben dann bis 21 Uhr Zeit, mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

„Die Jobmesse richtet sich an Arbeitssuchende, aber auch an diejenigen, die nach einer beruflichen Alternative suchen“, berichtete Kreisdirektor Klaus Grootens. Ergänzend fügte Nicole Jordy von der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach hinzu, dass rund 3000 Arbeitsstellen im Oberbergischen Kreis nicht besetzt seien. Umso größer sei die Freude bei den Anwesenden, dass die Jobmesse nun wieder in Präsenz stattfinden werde.

Workshops und Vorträge

Unter dem Motto „Je später der Abend, desto schöner die Jobs“ werden 50 Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen den Jobsuchenden Rede und Antwort stehen. „Ergänzend können kostenlos Bewerbungsfotos erstellt und die Bewerbungsmappen einem Check unterzogen werden“, zählt Nicole Jordy das weitere Angebot auf. Dazu zählen zudem diverse Workshops und Vorträge in Kleingruppen sowie eine digitale Stellenbörse. Unter anderem wird es um Bewerbungen via Social-Media-Kanäle gehen, wie berufliche Ziele erfolgreich erarbeitet und umgesetzt werden können und wie der Jobsuchende mit einem potenziellen Arbeitgeber richtig ins Gespräch kommt.

Neu ist das sogenannte Messecamp für Arbeitgeber. Uwe Cujai von der Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises erklärt: „Einen Tag vor der Messe können sich die Aussteller mit Hilfe von Vorträgen darüber, wie sie sich als Unternehmer auf einer Messe am besten präsentieren, wie sie Bewerber ansprechen oder was es bei einem Messeauftritt zu beachten gibt, optimal auf die Veranstaltung vorbereiten“.

Der Eintritt zu der Messe ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.