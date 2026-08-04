Die KG Närrische Oberberger geht mit Prinz Leander I. und Prinzessin Nadine in die Karnevalssession 2026/2027. Das designierte Prinzenpaar stammt aus Wildberg und kam auf ungewöhnliche Weise zu seiner neuen Aufgabe.

Eigentlich hatte der Verein bereits ein Dreigestirn für die kommende Session gefunden. Nachdem dieses seine Zusage aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte, startete die KG einen Aufruf über die Sozialen Medien und suchte neue Tollitäten. Dieser erreichte Leander und Nadine ausgerechnet während ihres Besuchs des Musikfestivals Parookaville. Noch vor Ort entschieden sich die beiden, eine Bewerbung abzuschicken.

Bewerbung direkt vom Festival

„Als wir die Nachricht gelesen haben, war für uns schnell klar: Wenn nicht jetzt, wann dann?“, erzählen die beiden. „Wir haben nicht lange gezögert und einfach gehandelt – und heute freuen wir uns riesig auf das, was vor uns liegt.“

Für Leander geht mit der Tollitätenwürde nach eigenen Angaben ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Seit elf Jahren gehört er der KG Närrische Oberberger an und ist dem Karneval eng verbunden. „Im Hätze fühle ich mich als “ne echte Oberberger Jeck. Ich bin mit vielen Karnevalisten bunt vernetzt und genieße dieses Heimatgefühl sehr. Ich freue mich wie Bolle auf Engelskirchen und auf eine wunderschöne Session mit allen oberbergischen Jecken“, sagt er.

Auch Prinzessin Nadine blickt mit Vorfreude auf die kommende Session. „Quasi im Turbo habe ich mich vom Karnevalsspirit anstecken lassen. Mit so einem Jeck an meiner Seite wahrscheinlich die logische Konsequenz. Ich freue mich auf unsere Sitzungen, viele glückliche Gesichter, die lieben Menschen hinter dem Karneval und die gute Luft an der Agger.“

Für die Session sucht der Verein außerdem noch Unterstützung. Gesucht werden volljährige Mariechen, Adjutanten und Fahre. Interessierte können sich per E-Mail unter prifue@kall-du.de an den Prinzenführer Marian Lüdenbach wenden.