Gummersbach – Im Sommer diesen Jahres ging für Josias ein langgehegter Traum in Erfüllung. Der elfjährige Gummersbacher, der die siebte Klasse am Gymnasium der Freien Christlichen Bekenntnisschule besucht, erhielt eine Einladung für die 50. Ausgabe der Fernsehsendung „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ und durfte sich in Berlin im Studio mit den Astronauten Ulrich Walther und Franz Viehböck messen. Am Samstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, wird die Show in der ARD zu sehen sein.



„Ich war vor den Dreharbeiten sehr nervös. Auf einer Skala von eins bis zehn war es bei mir eine Neun“, erinnert sich Josias. Die Dreharbeiten hätten sehr viel Spaß gemacht, doch war er auch erleichtert, als sein Part vorbei war. Nicht nur mit Moderator Kai Pflaume, der sich für die Kinder viel Zeit genommen und sich mit ihnen unterhalten hatte, sondern auch mit den Astronauten kam Josias hinter den Kulissen ins Gespräch. „Sie haben nach meinem Namen gefragt und woher mein Interesse für das Thema kommt. Das war schon cool.“



Gummersbacher hat sich schon vor drei Jahren für Show „Klein gegen Groß“ beworben

Die Teilnahme an junger Kandidat der Show wünschte sich Josias schon lange. Auf Anraten seines Lehrers bewarb er sich vor drei Jahren. Der Schüler wollte sich mit seinem Wissen über Flaggen aus aller Welt einem Duell stellen. Mutter Anna Pritzkau: „Das Thema kam in der Show in der Vergangenheit aber schon mehrmals vor, daher entschieden sie sich damals gegen eine Teilnahme.“ Die Verantwortlichen baten Josias aber, geduldig zu sein.



Wie sich der elfjährige Josias aus Gummersbach in seinem Duell gegen die zwei Astronauten geschlagen hat, erfahren die Zuschauer am Samstag ab 20.15 Uhr in der ARD. Copyright: Thorsten Jander

Das Warten sollte belohnt werden: Für ein Duell gegen zwei Astronauten, bei dem es galt, anhand von Satellitenbildern aus dem All die Umrisse diverser Hauptstädte der Welt zuerkennen, suchte „Klein gegen Groß“ einen geeigneten Kandidaten, berichtet Anna Pritzkau.



„Es folgten Gespräche mit den Kindern, die in der Auswahl standen und mit uns Eltern. Am Ende haben sie sich für Josias entschieden.“ Die Mutter erinnert sich noch gut an den Moment, als ihr Filius von seiner Reise nach Berlin zu „Klein gegen Groß“ erfuhr: „Er freute sich unglaublich und seine ganze Familie mit ihm. Das ist schon etwas ganz Besonderes für uns alle“.



Nur ein paar Wochen blieben dem Elfjährigen, sich alle 194 von der Show zur Verfügung gestellten Satellitenbilder einzuprägen. Er suchte prägnante Punkte, die ihm die Identifizierung der Städte erleichtern würde. Seit Josias vier Jahre alt ist, interessiert er sich für die Erde und die Geografie. „Er entdeckte die Weltkarte seines Vaters und war sofort fasziniert. Sie wurde zu einem seiner liebsten Spielzeuge“, erinnert sich Mutter Anna Pritzkau.



Zu den Dreharbeiten begleiteten ihn neben Mutter Anna, Papa Eduard und seinem jüngeren Bruder Toby (6) auch zwei Schulfreunde, sowie sein Onkel und ein Cousin. „Es war für die ganze Familie eine tolle Erfahrung“, versichert Mutter Anna. Die Ausstrahlung wird am Samstag vor dem heimischen Fernseher verfolgt, und Familie und Freunden sind wieder dabei.