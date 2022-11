Kreuzberg – Die Mitglieder der St. Hubertus-Schützen Kreuzberg freuen sich aufs Schützenfest. Mit Böllerschüssen, Umzug, Familienprogramm wird 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause wieder gefeiert. Erwartungsvoll fiebern die Mitglieder den Wettbewerben entgegen: Wer wird den Vogel abschießen?

Am Freitag, 12. August, startet das Festwochenende. Von 17 bis 19 Uhr findet in der Mehrzweckhalle eine bunte Kinderdisco statt. Ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) spielt die Band „Fiasko“, ab 23 Uhr die „Big Maggas“.

Am Samstag, 13. August, wird die Kirmes eröffnet – um 14 Uhr. Um 15 Uhr versammelt sich Schützenbruderschaft und Schützenkapelle am Klosterhof. Begleitet von Böllerschüssen und Glockengeläut startet der Umzug mit anschließendem Fassanstich. Um 16 Uhr beginnt das Kinder- und Schützenprinzenschießen. In der Mehrzweckhalle wird zeitgleich zum Familiennachmittag eingeladen. Um 20 Uhr spielt kölsche Partyband „Karobuben“.

Tambour-Corps Wipperfürth sorgt für Musik

Am Sonntag, 14. August, geht es früh weiter: Um 6 Uhr zieht das Tambour-Corps Wipperfürth durchs Dorf. Um 9.30 Uhr findet der Festgottesdienst statt. Das Frühkonzert mit der Schützenkapelle schließt sich um 11 Uhr an. Der Empfang für die auswärtigen Vereine steht für 14.45 Uhr auf dem Programm. Danach, um 15.30 Uhr, findet der große Festumzug statt – musikalisch begleitet vom Tambour-Corps Wipperfürth, dem Blasorchester Thier und der Schützenkapelle aus Kreuzberg. Um 17 Uhr folgt das Prinzenschießen am Hochstand.

Am Montag, 15. August, gibt es um 10 Uhr die Dankmesse mit anschließender Kranzniederlegung auf dem Friedhof. Zum Familienfrühschoppen um 11 Uhr gibt es ein Kinderprogramm mit Entertainer Björn und wiederum Musik von der Schützenkapelle. Ab 15 Uhr wird es dann spannend. Die Anwärter auf die Königswürde treten zum Vogelschießen am Hochstand an. Um 20.30 Uhr steht das Ergebnis fest. Die neuen Majestäten werden gekrönt – der Große Zapfenstreich, Fackelzug, Klang-Lasershow und Königsball folgen. (cr)