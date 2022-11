Kunst in Schmitzhöhe Von Keramik bis zu Ohrringen aus Grauwacke

Schmitzhöhe – Im Rahmen der Offenen Ateliers Oberberg, einer Initiative von Engels-Art aus Engelskirchen, hatten die Besucher auch in Schmitzhöhe Gelegenheit, Kunst hautnah zu erfahren. So präsentierten auf dem „Hof Müller“ in Kalkofen vier Künstlerinnen ihre Werke. Gastgeberin Martine Dupont zeigte in ihrem eigenen Atelier schöne Keramik-Arbeiten: Tassen, Krüge, Vasen und Geschirr sowie skulpturale Gefäße, die mit grafischen Elementen verziert sind. Auch keramische Miniatur-Betten und -Laken, werden von der Künstlerin in Form gebracht und zeugen von ihrem Wunsch, die Themen „Faulheit und Ruhebedürftigkeit“ in Werken umzusetzen.

Eine große Vielfalt bot sich den Besuchern

Die Künstlerin Jeannine Fitzner aus Schmitzhöhe zeigte auf dem Hof Müller ihren filigranen Schmuck: Schöne Goldschmiedearbeiten wie Ketten und Ohrringe sind zu sehen. Besonders sind auch ihre Schmuckstücke, in die feine Pferdehaare eingearbeitet sind oder die aus Lindlarer Grauwacke bestehenden Ohrstecker.

Die Lindlarer Künstlerin Brigitte Reef-Stein präsentierte indes ihre Ölmalerei im Atelier in Kalkofen: Das heimische Bergische Land, das holländische Meer oder Motive des Herbstwaldes sind zu bestaunen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rätselspaß in Wipperfürth Anzeige Wie heißt der „Promenadenweg“ heute?

Schaurige Halloween-Dekoration Anzeige In diesem Lindlarer Vorgarten herrscht Gruselstimmung

Die vierte Künstlerin an diesem Standort, Margret Wust, stellte etwa ihre buntfarbenen Patchworkarbeiten als Decken sowie Taschen zur Schau, die aus altgedienten Röcken und Jeanshosen zusammengefügt sind. (ds)