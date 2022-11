Stimmen Sie hier ab und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Ballonfahrt für zwei Personen.

Auch die diesjährige Karnevalssession fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Fast alle Veranstaltungen und der Straßenkarneval wurden abgesagt. Für die Vereine ist das oft mit großen finanziellen Verlusten verbunden und die Jecken vermissen ihren Fastelovend. Die närrische Zeit fehlt. Zahlreiche Vereine hatten sich darauf eingestellt, in dieser Session feiern zu dürfen, um so größer war die Enttäuschung, dass es wieder nichts wird mit der fünften Jahreszeit.

Aber Karneval ganz ausfallen zu lassen, das ist für einige nicht vorstellbar. Und auch diese Zeitung und die Kreissparkasse Köln wollen ein Zeichen für den Karneval in dieser schwierigen Zeit setzen und veranstalten einen Ordenswettbewerb.



Sieben Vereine aus den Karnevalshochburgen in Oberberg machen mir ihren Orden mit: KG Baulemann anno pief, Narrenzunft Neye (beide Wipperfürth), KG Rot-Weiß Lindlar, KV Rot-Weiß Fenke (beide Lindlar), Ründerother Karnevalsverein RKV, Torwache Ründeroth (beide Ründeroth) und die KG Närrische Oberberger (Engelskirchen).

Welcher Orden ist der schönste? Das wollen wir von den Oberbergern wissen. Und es gibt nicht nur für die Vereine Preise, die von der Kreissparkasse gestiftet werden, sondern auch jedem, der mitmacht, kann das Glück hold sein. Als Preis ist eine Ballonfahrt für zwei Personen ausgelobt. Und die Vereine können ihre Vereinskasse aufbessern. Für den schönsten Orden gibt es 500 Euro, Platz 2 erhält 300 und für den dritten Platz gibt es 200 Euro.

