Lindlar – Am Montag, 31. Januar, 19 Uhr, sind alle interessierten Bürger zur Podiumsdiskussion über das geplante Neubaugebiet „An der Jugendherberge“ eingeladen. Die vom Gemeinderat beschlossene Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen als Hybrid-Veranstaltung stattfinden. Die fünf Teilnehmer plus Moderator werden im Rathaus sitzen, von dort wird die Diskussion via Internet übertragen. Das Publikum kann während der Diskussion Fragen stellen, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Fragen an die Podiumsteilnehmer können vorab bis Montag, 24. Januar, per E-Mail an info@lindlar.de eingereicht werden.

Auf dem Podium werden Hans Schmitz (CDU), Michael Scherer (SPD), Patrick Heuwes (Grüne), Harald Friese (FDP) und Bürgermeister Dr. Georg Ludwig sitzen. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Hänsch aus Lindlar. Die Hybridveranstaltung ermögliche die Teilnahme von mindestens 200 Personen, heißt es in der Mitteilung.

Wer als Gast im Publikum teilnehmen möchte, folgt am Veranstaltungstabend dem Link www.lindlar.de/podium und erhält darüber den Online-Zugang. (lz)