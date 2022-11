Lindlar – Wie viele Sportvereine es in Lindlar gibt und was sie alles anbieten, das wissen nur die Wenigsten. Zum Maifest am Sonntag, 26. Mai, kommt die „Roadshow“ des Kreissportbundes nach Lindlar. Auf der Bühne und an vielen Ständen soll die Vielfalt der Sportvereine gezeigt werden. Dazu gibt es zahlreiche Vorführungen. Die Aktionsgemeinschaft Lindlar, die das Fest organisiert, hofft auf viele Besucher.



Zu den Publikumsmagneten des Maifestes gehören eine Autoshow und eine Präsentation von Kindersitzen. Auf den Nachwuchs wartet ein Spiele-Paradies mit Hüpfburg und Bobbycar-Parcours, auf dem Edeka-Parkplatz findet ein kostenloser Kinder-Flohmarkt statt. Die Gemeindebücherei in der Eichenhofstraße bietet ihre Cafeteria und einen Bücherflohmarkt an, auch die Feuerwehr zeigt ihr Können.



Läden haben geöffnet



Zum Maifest haben die Geschäfte im Ortskern von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Teile der Hauptstraße, der Eichenhofstraße, der Kölner Straße und des Kirchplatzes werden von Samstag, 25. Mai, 19 Uhr, bis Sonntag, 26. Mai, 24 Uhr, gesperrt. Für die Bachstraße und die Kamper Straße besteht eine Einbahnstraßenregelung. (cor)