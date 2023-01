Großeinsatz der Rettungskräfte an der Jugendherberge in Lindlar.

Lindlar – Polizei und Feuerwehr haben am Mittwochabend die Jugendherberge evakuiert. 19 Kinder und drei Erwachsene wurden durch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes untersucht, nachdem sie über Kopfschmerzen, Übelkeit und Kratzen im Hals geklagt hatten.

Der Löschzug Lindlar war gegen 20.45 Uhr alarmiert worden, die Anrufer berichteten von unangenehmem Geruch nach Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage. Als die Feuerwehr eintraf, hatten alle 103 Übernachtungsgäste – drei Schulklassen aus dem Großraum Stuttgart sowie eine Gruppe der Caritas mit ihren Lehrern und Betreuern – das Gebäude bereits verlassen.



Notärzte und Sanitäter versorgten die Betroffenen



Die Einsatzkräfte nahmen mehrere Messungen vor, parallel begannen Notärzte und Sanitäter mit der Untersuchung der Betroffenen. Unter anderem wurden die Gäste auf eine mögliche Vergiftung durch das Gas Kohlenmonoxid getestet. „Alle Prüfungen blieben ohne positives Ergebnis, wir haben die Jugendherberge dann intensiv durchgelüftet“, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Meckbach. „Die Kinder versammelten sich in dieser Zeit an einem Lagerfeuer – wir sind froh, dass die Evakuierung reibungslos funktioniert hat“, betont Annette Rath, Sprecherin des Landesverbandes der Jugendherbergen im Rheinland am Mittwochmittag. Nachdem die Räume erneut überprüft worden waren, entschieden die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr, dass Kinder und Betreuer in die Zimmer zurückkehren konnten.



Ursache wird noch ermittelt

Die Feuerwehr schließt ein Freisetzen von Chemikalien als Ursache aus. Augenzeugen wollen einen leichten Nebel auf den Fluren gesehen haben. Ob der tatsächlich von der Öl-Heizung stammte, ist bislang unklar. „Die Polizei hat angekündigt, die Anlage am Donnerstag überprüfen zu lassen. Mit Hinweis auf das laufende Verfahren wollen wir über den Auslöser momentan nicht spekulieren“, so Sprecherin Rath. Nach Informationen unserer Zeitung hatten am Mittwoch Wartungsarbeiten an der Heizung stattgefunden.