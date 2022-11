Lindlar – Paula Print ist ganz aufgeregt, denn heute darf sie in die Hundeschule. Die Zeitungsente mag Tiere sehr gerne, aber gerade bei großen Hunden ist sie schon ein bisschen ängstlich. Die bellen laut, können schnell rennen und haben auch ein großes Gebiss. Doch wenn sie richtige erzogen sind, dann sind sie ganz lieb. Und in einer Hundeschule lernen die Vierbeiner und ihre Besitzer, wie die richtige Erziehung geht.

Sonja Wissmann, der die Hundeschule Wuff und Klick in Lindlar gehört, hat viel Erfahrung mit Hunden der unterschiedlichsten Rassen und kann Paula beruhigen. Angst braucht sie vor Hunde keine zu haben, und für den Besuch von Paula hat sie natürlich nur ganz besonders liebe Hunde ausgesucht. Außerdem ist sie ja auch dabei und die Besitzer der Hunde auch.

Ein großer Hindernisparcours steht auf einem der eingezäunten Plätze. Paula staunt, was es alles gibt. Tunnel, Loops, Wackelbrücke, Sprünge, Slalomstangen und noch viel mehr.

Paula macht einen Freudensprung, weil Emma auf dem Podest Platz macht. Copyright: Lenzen

Doch noch fehlen die Hunde. Ein Tor öffnet sich und gleich zehn Hunde stürmen auf den Platz, vom kleinen Dackel bis zum großen Golden Retriever. Oh, sind das nicht doch ein bisschen viele auf einmal? Paula ist unsicher und viel weglaufen, doch die Hunde haben sie schnell eingeholt und schnüffeln neugierig an der großen Ente.

Immer ein Leckerchen in der Tasche

Sonja Wissmann hat immer Leckerchen für die Hunde in der Tasche, ein paar davon gibt sie Paula, die damit noch viel interessanter für die Vierbeiner wird. Die Zeitungsente will die Hunde natürlich auch streicheln. Doch damit sollte man immer vorsichtig sein, sagt die Hundeschulbesitzerin. Immer erst die Besitzer fragen und dann auch n nicht von oben über den Kopf, sondern unten an der Brust. „Das mögen sie besonders gern“, weiß die Hundetrainerin.

Emma läuft durch den Tunnel, angeleitet von Paula Print. Copyright: Lenzen

Paula genießt das Bad in den Hunden, die sich gerne streicheln lassen und sich ihre Leckerchen abholen. Aber in der Hundeschule geht es in erster Linie nicht um das Kuscheln, sondern um das Training mit den Tieren.

Sonja zeigt Paula den Parcours und wie man einen Hund durch die Loops führt und ihn dazu bringt, durch den Tunnel zu laufen. Doch zuerst muss der Hund aufmerksam sein. Sonja hebt einen Finger in die Höhe, ihr Hund Emma setzt sich erwartungsvoll hin. Dann geht es los, durch die Loops, den Tunnel und aufs Podest. Dann ist Paula dran. Sie schaut Emma an, hebt den Finger und Emma setzt sich hin, Super das klappt ja schonmal prima. Weiter geht es zu den Loops, dann zeigt Paula auf den Tunnel und Emma läuft hindurch, zurück durch den Tunnel, wieder durch die Loops und ab aufs Podest. Super, alles hat geklappt, Paula macht einen Freudensprung.

Hunde brauchen Beschäftigung

Paula genießt das Bad in den Hunden. Copyright: Lenzen

Hundetrainerin Wissmann erklärt Paula, dass die Beschäftigung mit dem Hund wichtig ist, um eine gute und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, dann muss der Hund ja auch Gehorsam lernen, vernünftig an der Leine gehen und hören, wenn man ihn ruft. Zudem brauchen Hunde auch eine Aufgabe, je nach Rasse kann das sehr unterschiedlich sein. Die Hundeschule biete dazu alle Möglichkeiten, von der Spurensuche bis zu Hundesport.

Apportieren ist auch eine Aufgabe für Hunde. Paula darf für Emma einen mit Leckerchen gefüllten Beutel (Dummy) werfen, Emma rennt los, schnappt sich den Dummy und kommt stolz damit zurück. Als Belohnung gibt es, das weiß Paula natürlich längst, ein Leckerchen. Ob Paula auch apportieren kann? Versuchen will sie es auf jeden Fall. Diesmal wirft die Hundetrainerin den Futterdummy, Paula läuft los, stolpert und fällt hin. Sie rappelt sich schnell wieder auf, holt den Dummy und bringt ihn zurück. Na ja. Das Kuscheln mit den Hunden gefällt der Zeitungsente da schon viel besser. Alle lassen sich streicheln und zum Schluss darf Paula sogar noch die Dackel Urmel und Ilse von Sonja Wissmann auf den Schoß nehmen. Es war ein toller Tag in der Hundeschule, Paula hatte viel Spaß hatte und hat auch viel gelernt.

Der Film von Paulas Abenteuer in der Hundeschule und Filme von weiteren Abenteuern auf der Pferderennbahn und bei der Feuerwehr sind im Internet zu sehen. https://www.rundschau-online.de/paula

Paula kriecht durch den Hundetunnel. Copyright: Lenzen

Sonja Wissmann erklärt Paula Print, was beim Umgang mit Paula Print zu beachten ist. Copyright: Lenzen