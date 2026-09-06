Rund 250 Fans haben am Sonntag bei schönstem Fußballwetter das Lindlarer Bezirksliga-Derby zwischen Frielingsdorf und Lindlar verfolgt. Am Ende gab es die langen Gesichter bei den Gästen: Der SVF wirkte in den Zweikämpfen spritziger, kombinierte flüssiger und bezwang den Dauerrivalen mit 4:0.

SV Frielingsdorf – TuS Lindlar 4:0 (3:0). Die Hausherren hatten von Anfang an mehr von der Partie, ohne dass sich das zunächst am Spielstand bemerkbar machte. Die größte Chance zur Führung hatte Fabian Januszewski, der in der 22. Minute den Ball per Kopf aufsetzte, TuS-Keeper Simon Schreiner war aber zur Stelle.

Patzer des Lindlarer Keepers führt zum ersten Frielingsdorfer Tor

Das änderte sich in der 33. Minute: Nach einer unglücklichen Ballabgabe Schreiners kam der SVF plötzlich im Sechzehnmeterraum in Ballbesitz und feuerte mehrere Schüsse auf das Lindlarer Tor ab. Der TuS reklamierte Abseits und dieses Durcheinander nutzte Lorenzo Provenzano, um die Kugel ins Tor zu schießen. Sieben Minuten später hatte SVF-Stürmer Leon Dema bereits den Keeper ausgespielt, Justin Ufer musste nur noch den Fuß zum 2:0 hinhalten.

Tus nach der Pause um die Offensive bemüht

Für die Vorentscheidung noch vor der Pause sorgte dann wiederum Provenzano mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck (45.). Nach der Pause versuchte Lindlar vor allem über Marc Bruch offensiver zu werden, im vordersten Drittel lief beim TuS aber einfach nichts zusammen. Auf der Gegenseite scheiterte Frielingsdorfs Stürmer Leon Dema zweimal per Distanzschuss an Schreiner – erzielte mit einem Elfmeter nach Foul an Etienne Parmentier dann aber doch noch sein Tor.

SVF-Coach Andy Dreiner sprach anschließend von einem verdienten Sieg. Seine Elf habe auch nach dem 3:0 weiter Druck aufgebaut. Der Lindlarer Trainer Marcel Besgen lobte den Kampfgeist seiner Männer in den ersten 35 Minuten, mahnte aber auch: „Offensiv muss da künftig mehr kommen.“

Tore: 1:0 Provenzano (33.), 2:0 J. Ufer (40.), 3:0 Provenzano (45.), 4:0 Dema (82., Elfmeter).

SV Frielingsdorf: Borkes, Januszewski (63. Häger), Orbach, Provenzano (71. Everding), Parmentier, J. Ufer, J. Schmidt, Bieg, K. Ufer (83. Okojie), P. Schmidt (80. Weber), Dema (84. Diewerge).

Tus Lindlar: Schreiner, Hoffmann (63. Sarvan), Bruch (84. Novakaj), T. Lamers, Wester, Frangenberg (84. Miebach), F. Lamers (57. Latifi), Devern, Schachow (70. Förster), Dappen, Kahm.