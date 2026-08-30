Fußball-Mittelrheinliga: Eintracht Hohkeppel verschenkt zum Saisonauftakt zwei Punkte

Saisonauftakt in der Fußball-Mittelrheinliga: Die Gäste des FC Wegberg-Beeck wurden zum Spiel gegen Eintracht Hohkeppel von einem Fanclub begleitet. Drei Herren im Seniorenalter, einheitlich gedresst, drei Fahnen und eine Tröte, die fast 90 Minuten lang erklang. Ansonsten hatte die Partie ihre Höhepunkte mit einem klaren Chancenplus der Eintracht, aber auch Phasen, in denen das Spiel verflachte.

Eintracht Hohkeppel - FC Wegberg-Beeck 1:1 (1:1)

Wer sind die Gewinner der Vorbereitung? Welche erste Elf stellt Trainer Pepe Brunetto zum Auftakt auf, waren die Fragen. Seinen Platz im Tor hat Justus Strauch zurückerobert. In der Viererkette verteidigten von rechts Rudi Gonzalez, in der Innenverteidigung Arlind Mimini und Marlon Monning und links Kilian Hornbruch. Auf der Doppelsechs begannen Dominik Bilogrevic und Vladislav Fadeev. Joel Vieting ist Ballverteiler im zentralen Mittelfeld. Die Flügelzange bilden links Kai Schusters und rechts Leo Kirnich und Sturmführer ist Ronay Aribaci. Mit dem letztjährigen Kapitän Firat Tuncer und Mike Owusu blieben namhafte Spieler zu Beginn auf der Bank.

Schon in der achten Minute war Kai Schusters das erste Mal seinem Bewacher enteilt und lief mit dem Gesicht zum Tor. Vladislav Fadeevs Ruf sorgte dafür, dass Schuster den Ball auf diesen zurücklegte. Im Nachhinein war dies die falsche Entscheidung, da es hier viel zu viele Abwehrbeine gab und die Situation geklärt werden konnte. Die erste Ecke wurde für die Gäste in der 13. Minute notiert. Kilian Hornbruch hatte in höchster Not über die Torauslinie geklärt.

Trotz Chancenplus von Eintracht Hohkeppel gehen die Gäste in Führung

Nach einer Viertelstunde zeigte Leo Kirnich, wie schon in der Pokal-Partie gegen Fortuna Köln, warum dieser ganz junge Spieler seine Aufstellung rechtfertigt. Er setzte sehr stark Ronay Arabaci in Szene, der knapp am Torwart scheiterte. Nur eine Minute später war Kirnich nur per Foul zu stoppen. Der Schiedsrichter sah den Tatort außerhalb des Strafraums und Vladislav Fadeev setzte den Ball per Freistoß an den Innenpfosten. Der Nachschuss von Kai Schusters strich über das Tor.

Auch die Gäste stellten etwa ab der 18. Minute ihre Offensivqualitäten unter Beweis. Nach 19 Minuten zog Lukas Stradza platziert ab. Torwart Strauch parierte herausragend. Wenig später verfehlte Mehmet Yilmaz das Tor um Zentimeter. Und dann fiel tatsächlich das 0:1 durch Nico Czichi (34.). Die Eintracht schüttelte sich nur kurz und antwortete quasi mit dem Anstoß mit dem Treffer zum 1:1 durch Ronay Aribaci.

Auch nach dem Wiederanpfiff betreiben die Hausherren Chancenwucher

Drei weitere klare Torchancen der Eintracht wurden nicht genutzt. Zunächst scheiterte Fadeev per Freistoß nach Foul an Kirnich (37.). Dann verfehlte der Ball nach Fadeevs Schuss in der 39. Minute nach dem ersten Eckstoß der Eintracht das Ziel. Nur eine Minute vor dem Pausenpfiff zielte Aribaci um Zentimeter rechts vorbei.

Nach dem Wiederbeginn hatten Joel Vieting, der eingewechselte Mike Owusu und Leo Kirnich Chancen auf 2:1 zu stellen. Für die Gäste wurden keine Torgelegenheiten mehr notiert. Unterm Strich hat die Eintracht zum Saison-Auftakt aufgrund der Chancenverteilung zwei Punkte verschenkt.

„Wir wussten, dass sie mit langen Bällen spielen, haben diese aber nicht gut verteidigt. Wir mussten die letzte Linie höher stellen“, so Hohkeppels Trainer Pepe Brunetto: „Wie wir das 0:1 kassieren, ist auch zu sorglos. Zur Pause haben wir etwas umgestellt und die letzte Linie besser verteidigt. Schade, dass wir alle unsere Chancen auch nach der Pause nicht nutzen konnten. Leider gab der Schiri in der Nachspielzeit den fälligen Strafstoß nach Foul an Leo Kirnich nicht. Dieser war in die Box gedribbelt und der Schiri sagt, dass es einen Kontakt gegeben habe. Wenn das so war, sollte auch ein Elfmeter gegeben werden.“

Tore: 0:1 Nico Czichi (34.), 1:1 Ronay Aribaci (35.).

Eintracht Hohkeppel: Strauch, Gonzalez, Mimini, Monning, Hornbruch, Bilogrevic (70. Laux), Fadeev, Kirnich, Schusters (84. Marnu), Vieting (60. Owusu), Arabaci.