Die Wochen der Vorbereitung liegen hinter den Fußballern von Eintracht Hohkeppel, die am Sonntag, 15.30 Uhr, auf eigenem Platz gegen den FC Wegberg-Beeck in die Saison in der Mittelrheinliga starten. Mit dem Ziel, die höchste Spielklasse im Fußballverband Mittelrhein nach dieser Saison zu verlassen und in die Regionalliga West zurückkehren. Alles andere als der Aufstieg ist für die Vereinsverantwortlichen kein Thema.

Eintracht Hohkeppel - FC Wegberg-Beeck (Sonntag, 15.30 Uhr).

Ein erstes Saison-Highlight gab es für die Hausherren schon eine Woche vor dem Ligastart. Im Verbandspokal hatte der Mittelrheinligist den Drittligisten SC Fortuna Köln an den Rand einer Niederlage gebracht. Phasenweise konnte die Eintracht mithalten und nach dem Ausgleich zu Beginn der zweiten Hälfte sogar in Führung gehen. Diese überragende Leistung macht Mut für die Saison.

„Wir freuen uns riesig auf die neue Saison. Es ist eine Menge Potenzial in unserer Mannschaft“, sagt Trainer Pepe Brunetto. Einen Sieger der Vorbereitung wollte er nicht mit Namen benennen: „Es sind mehrere Jungs in unserer Mannschaft, die das Niveau, das wir eh schon hatten, weiterhin anheben.“ Auffällig war, dass in der Pokalpartie gegen Fortuna Köln der junge Leo Kirnich, der vom TuS Königsdorf gekommen ist, einen Einsatz von Beginn hatte und etablierte Leistungsträger auf der Bank Platz nahmen. „Leo Kirnich hat sich das mit seinen Leistungen im Training verdient. Ich stelle nicht nach Namen, sondern nach Leistung auf“, sagt sein Trainer.

Dass der kommende Gegner, der FC Wegberg-Beeck, einen massiven Umbruch im Kader zu bewältigen hat, ist dem erfahrenen Trainer Pepe Brunetto natürlich bekannt: „Wir haben sie beobachtet und es ist an ihrer Spielanlage gut zu erkennen, was sie wollen.“ Er geht davon aus, dass auch dieses neu formierte Team eine gute Rolle in der Saison spielen wird.

Der Gegner

FC Wegberg-Beeck: Danni Fäuster ist der neue Trainer des FC Wegberg-Beeck. Viele Spielzeiten lief er als Innenverteidiger des FC Wegberg-Beek auf. Der B Schein-Inhaber war zuletzt als Spielertrainer des A-Ligisten SV Brachelen im Einsatz. Der FC Wegberg-Beeck hat bereits viermal den Aufstieg in die Regionalliga feiern dürfen: 2015, 2017, 2020 und 2023.

Am Ende der letzten Saison haben etliche Top-Leistungsträger den Verein verlassen. So hat Marc Kleefisch, der sich die Torjäger-Krone in der Liga mit 24 Treffern geholt hat, den Verein Richtung Germania Lich-Steinstraß verlassen. Der starke Torwart Yannick Hasenbein ist zum SSV Merten gewechselt, Niklas Koppitz zum 1. FC Düren und Timo Braun zum SC Elsdorf.

Neu im Kader ist – ebenso wie bei der Eintracht – gleich ein Trio vom TuS Königsdorf mit Timo Agaltsev, Oliver Ploch und Oleksandr Kuzub. Von Teutonia Weiden kam Linksverteidiger Argjend Pacolli, der einst in der U21 Nationalmannschaft des Kosovo gespielt hat und bei Roda Kerkrade ausgebildet wurde.