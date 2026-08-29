Bundesliga-Auftakt: FC startet druckvoll gegen Hoffenheim

Für den 1. FC Köln geht es am Samstag gegen die TSG Hoffenheim um einen erfolgreichen Start in die Bundesliga-Saison. Das Spiel im Liveticker.
Bundesliga-AuftaktFC startet druckvoll gegen Hoffenheim
Von Béla Csányi
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Der 1. FC Köln startet vor heimischer Kulisse in die neue Saison. Am Samstag (29. August 2026) geht es ab 15.30 Uhr gegen die TSG Hoffenheim.
Nach dem knappen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kicker braucht der FC unter Trainer René Wagner (38) eine erkennbare Leistungssteigerung, um den Auftakt gegen den Vorjahres-Fünften erfolgreich zu gestalten.
Die FC-Aufstellung gegen Hoffenheim: Schwäbe - Castro-Montes, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Mensah - Krauß, Okon-Engstler - Thielmann, Johannesson, S. El Mala - Ache.