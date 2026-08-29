Bundesliga-Auftakt: FC startet druckvoll gegen Hoffenheim

Der 1. FC Köln startet vor heimischer Kulisse in die neue Saison. Am Samstag (29. August 2026) geht es ab 15.30 Uhr gegen die TSG Hoffenheim.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kicker braucht der FC unter Trainer René Wagner (38) eine erkennbare Leistungssteigerung, um den Auftakt gegen den Vorjahres-Fünften erfolgreich zu gestalten.

Die FC-Aufstellung gegen Hoffenheim: Schwäbe - Castro-Montes, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Mensah - Krauß, Okon-Engstler - Thielmann, Johannesson, S. El Mala - Ache.