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Bundesliga-Auftakt: FC startet druckvoll gegen Hoffenheim

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Bundesliga-AuftaktFC startet druckvoll gegen Hoffenheim

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René Wagner blickt beim Spiel des 1. FC Köln auf das Spielfeld.

Trainer René Wagner startet mit dem 1. FC Köln gegen Hoffenheim in die neue Saison.

Copyright: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für den 1. FC Köln geht es am Samstag gegen die TSG Hoffenheim um einen erfolgreichen Start in die Bundesliga-Saison. Das Spiel im Liveticker.

Der 1. FC Köln startet vor heimischer Kulisse in die neue Saison. Am Samstag (29. August 2026) geht es ab 15.30 Uhr gegen die TSG Hoffenheim.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kicker braucht der FC unter Trainer René Wagner (38) eine erkennbare Leistungssteigerung, um den Auftakt gegen den Vorjahres-Fünften erfolgreich zu gestalten.

Die FC-Aufstellung gegen Hoffenheim: Schwäbe - Castro-Montes, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Mensah - Krauß, Okon-Engstler - Thielmann, Johannesson, S. El Mala - Ache.