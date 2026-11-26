Nun also doch: Einstimmig hat sich der Haupt- und Finanzausschuss des Lindlarer Gemeinderates für Prioritäten bei der Beschilderung von Veranstaltungen im Jahr 2027 ausgesprochen. Damit ist nun das Rathaus beauftragt, bei der Kommunalaufsicht darauf zu drängen, dass die Gemeinde die Absperrung für die vier Großevents „Lindlar läuft“, den Karnevalszug, das Lindlarer Schützenfest mit Kirmes und den Weihnachtsmarkt trotz wackeligem Haushalt als „freiwillige Leistung“ übernehmen darf.

Sondersitzung des Lindlarer Ausschusses

Zuletzt hatten SPD und Linke noch Beratungsbedarf angemeldet. Von den Linken war bei der Sondersitzung am Donnerstagnachmittag niemand anwesend, für die Sozialdemokraten erklärte Fraktionschef Michael Scherer, man habe dem Ehrenamt zu keiner Zeit Steine in den Weg legen wollen, sondern einfach belastbare Zahlen gebraucht.

Wir wollten dem Ehrenamt zu keiner Zeit Steinen in den Weg legen. Wir brauchten einfach belastbare Zahlen. Michael Scherer, Fraktionschef der Lindlarer SPD

Die gab es nun schon im Vorfeld der Zusammenkunft am Donnerstag und sie verrieten zweierlei: Erstens ist das scheinbar bloße Aufstellen von Schildern und Barken ein enormer Kostenfaktor. Das Rathaus beziffert die Kosten für die Beschilderung aller von Lindlarer Vereinen organisierten Veranstaltungen in diesem Jahr auf bislang fast 48.000 Euro, 2025 waren es rund 60.000 Euro. Und zweitens: Richtig teuer wird es, wenn der Technische Betrieb Engelskirchen/Lindlar (TeBEL) ausrückt. Dessen Kosten machen im Schnitt 86 Prozent des Gesamtaufwands aus.

Gute Nachrichten für alle Lindlarer Vereine

Die kleinen Initiativen sollen nun aber nicht die Rechnung für die vier Großen bezahlen. An sie gerichtet, kündigte Lindlars Beigeordnete Diana Ottofülling am Donnerstag an, dass der TeBEL ab Januar auf die Schildermiete verzichten werde – das sei auch so mit den Engelskirchenern abgestimmt. Etwas bezahlen müssten Vereine also nur, wenn Schilder beschädigt oder geklaut werden.

Und wie geht es jetzt weiter? Zur Erinnerung: Der Beschluss der Politik sollte ja ursprünglich ein starkes Zeichen an den Oberbergischen Kreis sein. Daran hat sich auch nichts geändert, entschieden wird dort. „Nach heute weiß der Karnevalsverein damit immer noch nicht, ob die Schilderkosten übernommen werden“, stellte Lutz Freiberg (SPD) fest. Die Verwaltung versprach, nun „schnellstmöglich“ das Gespräch mit dem Kreis zu suchen.