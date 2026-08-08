Donnerwetter!Das Wochenende wird schon wieder sommerlich heiß

Liebe Wettergemeinde! Zwei Wochen sind seit der letzten Kolumne bereits vergangen und Regen ist und bleibt Mangelware. Das Azorenhoch greift weiterhin mit einer Zunge nach Osteuropa und somit hat Tiefdruck bei uns derzeit keine Chance. Wir hatten ja zu Wochenbeginn wieder ein paar schwülheiße Tage, aber diese wurden am Donnertag und Freitag zumindest ein wenig durch eine kühlere nordwestliche Strömung weggebügelt. Das Wochenende wird aber schon wieder verbreitet sommerlich heiß mit Werten um oder über 30 Grad, allerdings wird die Luft deutlich trockener und somit auch angenehmer sein.

Im Sommer wie im Winter spielt der sogenannte „Taupunkt“ eine wichtige Rolle. Dieser gibt die Temperatur an, bei welcher die Luft theoretisch zu 100 Prozent mit Feuchtigkeit gesättigt ist. In der Praxis sieht es so aus, dass wir ab einem Taupunkt von etwa 16 Grad so langsam die Luft als schwül empfinden. Ab 18 Grad ist es dann schon merklich schwül und ab etwa 20 Grad wird es dann schon bald unerträglich schwül. Je geringer der Taupunkt ist, desto trockener ist die Luft.

Trocken und phasenweise heiß

Im Winter beispielsweise gehen die Taupunkte auch schon mal in den negativen Bereich. Dann kann es durchaus passieren, dass es draußen deutliche Plusgrade gibt und die vielleicht vorhandene Schneedecke trotz der höheren Lufttemperaturen – aber aufgrund des negativen Taupunkts – gar nicht wegtaut. Die Luftmasse kann dann einfach keine (Verdunstungs-)Feuchtigkeit aufnehmen.

Der Sommer geht – wenn man sich die Wettermodelle in der mittelfristigen Prognose so anschaut – erst mal trocken und auch phasenweise heiß weiter. Die große und wichtigste Frage ist also: Wann kommt endlich der dringend benötigte Landregen? Eine Wettervorhersage ist ja normalerweise für die kommenden drei Tage recht zuverlässig machbar.

Alles was diesen Zeitraum überschreitet, ist dann schon eher eine Prognose und somit im Glaskugelbereich. Schauen wir zum heutigen Zeitpunkt in die Glaskugel, dann könnte es durchaus sein, dass der Höhenhochdruck ab Mitte des Monats so langsam ein wenig abgebaut wird. Das wiederum bringt dann zumindest ein paar Chancen auf mehr Tiefdruckeinfluss und somit auch auf etwas Regen