Frielingsdorf – Seit 20 Jahren läuft das Open-Air-Festival „Rock am Scheelbach“. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen musste das wetterfeste Festival aber 2020 und 2021 aussetzen. Nach zwei Jahren Pause kommt Krach am Bach dieses Jahr wieder – pünktlich zum 20-jährigen Bestehen. Für Samstag, 10. September, ist das Geburtstags-Festival geplant, das hat Aileen Fliegner aus dem 13-köpfigen Festival-Team bestätigt. Wie gewohnt, soll Rock am Scheelbach an der Scheeler Mühle, neben dem Sportplatz des SV Frielingsdorf, stattfinden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Neuer Treff für Ehrentamtler Anzeige Altes Hofhaus soll ins Freilichtmuseum umziehen

Ein Schiff für Wipperfürth Anzeige Neu gestaltete Ellers Ecke hält viele Attraktionen bereit von Stefan Corssen

Der Pandemie zum Trotz Anzeige Wipperfürther Bildungsstätte weitet Online-Programm aus von Stefan Corssen

Genauere Angaben zu den Bands, die auftreten werden, gibt es aktuell noch nicht. 2019 liefen sowohl lokale Bands wie die Firebirds aus Frielingsdorf und Ragetrack aus Engelskirchen auf, als Bands von außerhalb kamen Stray Colors aus München und die Formation Nachhilfe aus Berlin. Ragetrack-Gitarrist Sven Asbach erinnert sich gerne an seinen Auftritt am Scheelbach. Vor allem an die ausgelassene Stimmung und „das leckere Essen“. Hier im Bild die Hurricanes im Jahr 2018. (dab/r) Archivfoto: Börsch