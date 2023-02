Lindlar – Kommissar Zufall hat am Mittwoch einer Autofahrerin geholfen, ihre gestohlenen Kennzeichen zurück zu bekommen. Wie die Polizei berichtet, entdeckte die Frau nämlich ihre eigenen Nummernschilder am Mittwoch an einem Auto in Frielingsdorf.



Die Frau rief die Polizei und die Beamten konnten einen Mann ausfindig machen, der kurz zuvor noch mit dem Auto gefahren war.



Dabei handelt es sich um einen 36-jährigen Mann, der ebenfalls in der Gemeinde Lindlar wohnt. Er steht nun im Verdacht, die Kennzeichen im Dezember 2021 gestohlen zu haben.



Doch das dürfte nur ein Punkt in der Liste der Vorwürfe sein, denen sich der 36-Jährige nun stellen muss.



Als die Beamten den Mann am Mittwoch zu den Kennzeichen befragen wollten, stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem soll er den Polizisten gegenüber den Genuss von Betäubungsmitteln zugegeben haben. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe, um diese beiden Punkte gerichtsfest zu machen.



Weitere Punkte, die neben Alkohol, Drogen und den Kennzeichen auf die Anklageliste kommen: Das Auto, an dem die gestohlenen Kennzeichen angeschraubt waren, hatte keinen Versicherungsschutz und der 36-Jährige hatte aber auch keinen Führerschein. (lb)