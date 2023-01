Bierenbachtal – Am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr ist eine 11-jährige Radfahrerin aus Nümbrecht in der Ortschaft Bierenbachtal von dem Fahrzeug eines 26-jährigen Gummersbachers angefahren und dabei schwerstverletzt worden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber Christoph 25 in die Siegener Jung-Stilling-Klinik geflogen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, bestehe jedoch keine akute Lebensgefahr.

Nach Angaben der Polizei sei die 11-Jährige zusammen mit ihrem hinter ihr fahrenden Vater auf der Landesstraße 320 (Wiehler Straße) aus Richtung Homburg-Bröl kommend in Richtung Bierenbachtal unterwegs gewesen. Kurz hinter dem Ortseingang sei sie dann auf dem Zebrastreifen in Höhe der Kirche der Mennoniten-Brüdergemeinde von dem in die gleiche Richtung fahrenden Wagen, nachdem dieser den Vater überholt hatte, während der Überquerung erfasst worden. Der genaue Unfallhergang sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Trümmerteile etwa 20 Meter über die Straße verteilt

Die Unfallspuren zeigten jedoch deutlich, dass sich das Mädchen zum Zeitpunkt des Zusammenpralls auf dem Zebrastreifen in der Mitte der Fahrspur des Autos befunden hatte. Ihr Fahrrad sowie Trümmerteile waren etwa 20 Meter weit über die Straße verteilt. Die Frontscheibe des Unfallwagens wurde nahezu auf der gesamten Fläche eingedrückt. Das Kind hatte glücklicherweise einen Helm getragen.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Wiehler Straße war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.