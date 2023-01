Marienberghausen Neue Pfarrerin in der „Bunten Kirche“

Marienberghausen – Michael Braun meint: „Marienberghausen ist eine kleine Gemeinde und hat eine kleine Kirche – aber mit einem großen Oho.“ Am Sonntag hat der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Kirsti Greier in ihr Amt als Pfarrerin im Nümbrechter Westen eingeführt. Von Gott zu erzählen, sei die Aufgabe von Pfarrern und Pfarrerinnen, nicht mehr und nicht weniger. „Ich bin mir sicher, dass ihr das hervorragend gelingen wird.“

Von den berühmten Wand- und Deckenmalereien im Innenraum der „Bunten Kirche“ erteilte der Superintendent der neuen Pfarrerin den Segen. Die Geistlichen und Mitglieder des Presbyteriums übermittelten ihre Wünsche für die Zukunft und gratulierten spontan mit einer Umarmung. Strahlend wandte sie sich zur Gemeinde um und erklärte entschuldigend: „Wir sind alle geimpft.“

„Ich will mit der Gemeinde gemeinsam Fuß fassen.“

„Festes Gottvertrauen ist mein Standbein im Leben“, sagte Greier in ihrer Predigt. Sie fühle sich vom Presbyterium getragen und auch ihre Familie gebe ihr einen starken Halt. Diese „innere Widerstandskraft“ entstehe durch sichere Bindungen. „Das ist ein Fundament für das ganze Leben.“ Am Schwierigsten sei dann der Wechsel vom Standbein auf das Spielbein, schilderte sie. Aber es gehe darum, Bewegung in den öffentlichen Raum zu bringen, sagt Greier und blieb im Bild: „Ich will mit der Gemeinde gemeinsam Fuß fassen. Wenn etwas gegen uns steht, wollen wir uns mit Händen und Füßen wehren – und wenn wir uns dabei die Füße wund laufen müssen.“

Kirsti Greier ist 56 Jahre alt, ihr Ehemann ist Pfarrer in der Nachbargemeinde Wiehl-Drabenderhöhe: „Wir haben drei erwachsene Kinder und wohnen dort mit Hund und Katzen im Pfarrhaus.“ Von 1983 bis 1990 hat sie Evangelische Theologie in Bonn, Kiel und Marburg studiert, gefolgt von Vikariat und Gemeindedienst in Köln. Im Kirchenkreis Aachen war sie dann 16 Jahre Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Setterich-Siersdorf, in geteiltem Dienst mit ihrem Mann. Seit 2011 ist sie Theologische Referentin für Kindergottesdienst und Kirche mit Kindern im Gesamtverband für Kindergottesdienst in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Diese Aufgabe will sie auch weiterhin wahrnehmen.

Im Anschluss an den Gottesdienst feierte die Gemeinde im strahlenden Sonnenschein vor der Kirche, um die neue Pfarrerin willkommen zu heißen.