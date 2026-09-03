Die Johanniter geben ihre Tagespflege in Marienheide nach fünf Jahren auf. Die Einrichtung wird zum 1. Oktober geschlossen. Als Grund nennt der Regionalverband Rhein-/Oberberg wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ein dauerhafter Betrieb des Standorts sei trotz verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung nicht möglich.

Unterstützung beim Wechsel

Bis einschließlich 30. September werden die Nutzerinnen und Nutzer weiterhin in der Einrichtung betreut. Für die Zeit danach wollen die Johanniter die Betroffenen und ihre Angehörigen bei der Suche nach einer neuen Tagespflege unterstützen.

Nach Angaben des Regionalverbandes gibt es in anderen Einrichtungen in der Region noch freie Betreuungsplätze. Bei Bedarf sollen die Menschen auch bei den notwendigen Schritten für einen Wechsel begleitet werden. „Wir haben über die vergangenen fünf Jahre hinweg viel Zeit, Energie und Herzblut in den Aufbau unserer Tagespflege investiert. Gemeinsam mit unserem engagierten Team haben wir verschiedene Wege beschritten, um den Standort erfolgreich weiterzuentwickeln. Leider mussten wir feststellen, dass sich trotz aller Bemühungen keine dauerhaft tragfähige wirtschaftliche Perspektive ergeben hat“, erklärt Steffen Lengsfeld, Regionalvorstand der Johanniter im Regionalverband Rhein-/Oberberg.

Für die Beschäftigten soll die Schließung nicht das Ende ihrer Tätigkeit bei den Johannitern bedeuten. Allen Mitarbeitenden werde eine Weiterbeschäftigung an anderer Stelle innerhalb des Regionalverbandes angeboten. Damit sollen nach Angaben der Johanniter auch ihr Fachwissen und ihre Erfahrung erhalten bleiben.

Die Tagespflege in Marienheide war vor fünf Jahren eröffnet worden. Dort wurden ältere Menschen tagsüber betreut und damit zugleich deren Angehörige im Alltag entlastet.