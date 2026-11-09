Es war schon von der Entfernung sichtbar, dass hier an diesem eisigen Abend in der Halle der Freiwilligen Feuerwehr Marienheide etwas Besonderes anstand. In Feuerschalen flackerten Flammen, aus den Fenstern des Gerätehauses schimmerte es rötlich. Drinnen standen neben den Löschfahrzeugen lange Stuhlreihen, die mit angeregt und doch leise plauderndem Publikum gut gefüllt waren.

Es war nicht die alljährliche Jahresdienstbesprechung der Feuerwehrleute, vielmehr fand in diesem ungewöhnlichen Rahmen ein ebenso ungewöhnliches Konzert statt. „Habanera – zu heiß für den Konzertsaal“, so lautete das Titel des Abends mit dem „Zwischenakt“-Ensemble aus Berlin. Gegründet wurde es von einem Sohn der Gemeinde Marienheide, nämlich von dem mittlerweile weltweit auftretenden und in der Bundeshauptstadt lebenden Bariton Burkhard von Puttkamer.

Reise nach Spanien

Mit seinen vier ebenfalls hochkarätigen Kolleginnen und Kollegen lud er ein zu einer musikalischen Reise nach Spanien, also dorthin wo Georges Bizets Oper „Carmen“ spielt, zu deren bekanntesten Melodien die titelgebende „Habanera“- Arie gehört. Von Puttkamer, ehemaliger Schüler der Katholischen Grundschule in Marienheide und später des St.-Angela-Gymnasiums in Wipperfürth, hatte es schon recht früh nach Berlin gezogen, wo er sich an der Universität der Künste zum Opernsänger ausbilden ließ.

Ein Konzert an besonderem Ort

Am Freitagabend hatten die Marienheider Bürgerstiftung und der Verein Kulturrausch dafür gesorgt, dass der Bariton wieder einmal in seine alte Heimat für ein wirklich sehr spezielles Konzert gekommen war. Dabei war es ein reiner Zufall, eine Begegnung mit einem Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung auf einer Beerdigung, bei der vom Sänger der Wunsch geäußert wurde, doch endlich einmal wieder ein Konzert in seiner Heimatgemeinde zu geben. „Es muss aber ein besonderer Ort sein“, zitierte Florian Pottrick, der Vorsitzende der Bürgerstiftung, aus der Begegnung mit dem weltbekannten Bariton.

Ihm selbst sei da direkt die Feuerwache an der Klosterstraße in den Sinn gekommen, was wiederum auf direkte Zustimmung des Baritons gestoßen sei. Und dann, viele Planungsschritte später, war es also nun soweit, das Konzert konnte stattfinden.

Nūsta zeigte Flamenco-Tanz. Copyright: Weitzdörfer

Flamenco und „Granada“

Es ging, ganz passend zum Titel, um spanische Musik. Wie grandios diese klingen kann, wurde direkt beim ersten Lied „Granada“ von Augustin Lara klar, das von Puttkamer auf Deutsch und zur Klavierbegleitung von Katharina Landl mit kräftiger Stimme in die Fahrzeughalle schmetterte. Dann war es an Nūsta, einer Tänzerin aus der Berliner Flamenco-Szene, die die kleine aufgebaute Bühne erklomm und zur Gitarrenbegleitung von Petros Sarhosidis leidenschaftlich tanzte. Es war eindrucksvoll anzusehen, was diese so perfekt kontrollierte und sich gleichermaßen außer Kontrolle bewegende Frau zeigte.

Das „Habanera“-Programm war auch sonst ein lebendiges Erlebnis. Im Mittelpunkt standen dabei die Auszüge aus der Oper „Carmen“ von Bizet, mehr als nur bekannte Melodien, die zwischen Melancholie und Lebensfreude hin und her wechseln.

Sympathischer Sänger

Rund zwei Stunden Musik hatten von Puttkamer und das Ensemble „Zwischenakt“ mit nach Marienheide gebracht. Ob bei Ausschnitten aus Bizets Oper oder auch den drei Liedern „Chanson romanesque“, „Chanson èpique“ und „Chanson à boire“ von Maurice Ravel: Wer dem Bariton in die Augen blickte, der merkte, wie viel es dem Sänger bedeutete, in seiner alten Heimat aufzutreten. Ein sympathischer Zug, wenn man bedenkt, dass von Puttkamer bereits in der Antarktis und in Grönland aufgetreten ist, genau wie in New York, Tokio, Christchurch, Wien und Istanbul.

So wurde es für alle Beteiligten ein eindrucksvoller und sicherlich einzigartiger Abend, auch wegen der Umgebung, die sich als gerade richtig erwies für Musik, die „zu heiß für den Konzertsaal“ ist.