Marienheide – Die Arbeit für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Gemeindebücherei Marienheide war in einem erneut von der Pandemie geprägten Jahr 2021 nicht immer leicht. Das berichtete kürzlich Bärbel Appenzeller im Marienheider Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales.

Dennoch sei das gesamte Team der Bücherei auch weiterhin mit viel Spaß dabei, so Appenzeller. Sie bedauerte jedoch, dass sie teilweise gezwungen waren die Türen zu schließen, obwohl sich sicher viele Leserinnen und Leser über ein gutes Buch in Zeiten des Lockdowns gefreut hätten.



Lektüre auch für kleine Kinder und Senioren



„Nicht alle unserer Leserinnen und Leser sind mit dem Computer vertraut und wollen Bücher lieber in die Hand nehmen“, berichtete Appenzeller. Das betreffe neben den älteren Menschen vor allem auch kleine Kinder.

Neben den Leseanfängern bedient die Gemeindebücherei vor allem Erwachsene mit Literatur. Die heranwachsende Altersgruppe dazwischen finde passende Literatur im schuleigenen Angebot der Gesamtschule.

Geld ist genug da

Mit dem Etat von 4000 Euro im Jahr komme die Bücherei gut aus, herausfordernd für das Team der Bücherei sei dagegen der aktuelle Standort in der Gesamtschule Marienheide, berichtete Bärbel Appenzeller.

„Wir hoffen, dass wir eventuell den Standort wechseln können. Denn an der Gesamtschule sind wir immer an die Schulzeiten gebunden. Besonders in den Ferienzeiten werden die Ausleihen zur Herausforderung“, so Appenzeller.

Zudem sei der am Berg gelegene Standort der Gemeindebücherei insbesondere für ältere Leser schlecht zu erreichen. Angeregt wurde von Bärbel Appenzeller im Ausschuss deshalb ein Umzug ins Zentrum von Marienheide.