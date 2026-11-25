Seine damalige Lebensgefährtin wollte unbedingt einen Hund. Mirko Mengel aber hatte panische Angst vor den kläffenden Beißern. Sein Kompromissvorschlag lautete, dass man zunächst gemeinsam das Tierheim besucht. Schon bald meldete er sich dort zum Dienst als ehrenamtlicher Gassigänger. „Ich dachte: Durch die Angst führt nur ein Weg, nämlich mittendurch.“

Von der Hundeangst zum Vereinsvorsitz

15 Jahre ist das her, inzwischen hat Mengel die Hunde in seine allgemeine Tierliebe eingeschlossen. Und nachdem er sich wegen beruflicher Verpflichtungen zeitweise weniger engagieren konnte, stellt er sich nun an vorderster Front in den Dienst des Tierschutzvereins: Auf der jüngsten Mitgliederversammlung ist der 32-jährige Gummersbacher zum ersten Vorsitzenden gewählt worden.

Das neue Team im Vorstand

Mirko Mengel folgt auf Christiane Greb, die dem Vorstand aber als Schriftführerin erhalten bleibt. Als erste stellvertretende Vorsitzende gehört Ayleen Otterbach zum neuen Team, Bettina Heymel ist zweite Stellvertreterin, Isabell Küpper-Dabringhausen übernimmt die Kassenführung. Beim Tierheimfest am Wochenende fand sich die neue Vereinsführung zum Gruppenfoto zusammen und feierte den Neustart mit den Besuchern bei Apfelpunsch, Kaffee und Kuchen.

Betriebswirtschaftliche Expertise aus der Gipsbranche

Der neue Vereinschef bringt eine Menge betriebswirtschaftliche Expertise mit. Mengel ist Geschäftsführer und Teilhaber der Oberbergischen Gipswerke (OGB) mit Sitz in Engelskirchen-Büchlerhausen, Die OGB GmbH stellt Dentalgibs her, also das Material, das bei der Anfertigung der Formen für Zahnersatz gebraucht wird. 2011 machte Mengel dort seine Ausbildung zum Industriekaufmann, vor zwei Jahren übernahm er die Unternehmensleitung.

Ein Verein ist keine Firma

Während er bei der OGB Führungsverantwortung für sieben Mitarbeiter hat, sind im Tierheim mehr als doppelt so viele Menschen beschäftigt. Die Einrichtung in Wiehl-Koppelweide ist selbst eine Art mittelständischer Betrieb. Mengel glaubt, dass seine Erfahrungen dort nützlich sein können, ist sich aber bewusst, dass er den Verein nicht wie seine Firma führen kann. „Das ist für mich als selbstständiger Unternehmer, der alles allein entscheiden kann, natürlich eine Herausforderung. Im Verein muss man sich abstimmen, alles dauert länger.“

Streit unter Tierfreunden

Dass es unter Tierfreunden zudem recht ruppig zugehen kann, zeigt die Geschichte des Tierschutzvereins Oberberg. „Streit gibt es in den besten Familien“, sagt der neue Vorsitzende dazu. Die Sorge um die Kreatur mache viele Leute kompromisslos, das sei bei Tierhaltern nicht anders als bei Eltern. „Ich habe mal eine Hundeschule besucht“, erinnert sich Mengel. „Dort wusste jeder besser als der andere, wie man ein Tier erzieht. Dass es bei Katzenhaltern weniger Konflikte gibt, liegt nur daran, dass sie in der Natur selten aufeinander treffen.“

Vier Katzen und vielleicht bald ein Hund

Er selbst hält zu Hause in Niederseßmar und bald in Hardt-Hanfgarten vier Katzen und würde auch noch einen Hund aufnehmen, wenn die Tiere sich vertragen. Dass Katzen- und Hundehalter von verschiedenen Planeten kommen, hält er für Unsinn. Im Verein möchte Mengel für Entspannung sorgen nach dem Motto: „Solange es dem Tier gut geht und der Mensch es lieb hat, sind mir kleine Erziehungsfehler egal.“ Die gefundenen oder beschlagnahmten Tiere im Heim hätten ganz andere Probleme.

Sanierung hat Vorrang

Rund 40 Katzen und 20 Hunde sind dort derzeit untergebracht, zudem Zebrafinken, Wellensittiche und Papageien, sogar eine Bartagame, also ein ursprünglich aus Australien stammendes Reptil. Die Weiterentwicklung des Heims will er im engen Gespräch mit der Belegschaft vorantreiben. „Es ist wichtig, dass die Leute involviert sind, die dort tagtäglich arbeiten.“ Gemeinsam habe man schon Ideen entwickelt, Vorrang hat die Sanierung des Gebäude. Konkreter will Mirko Mengel noch nicht werden. „Ich mache keine Versprechungen, die ich nicht halten kann“, sagt der 32-Jährige, „aber ich würde diese Aufgabe auch gern über diese Amtszeit hinaus wahrnehmen.“