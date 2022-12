Morsbach – Prominente Unterstützung im Wahlkampf erhält der Gemeindeverband der CDU am Montag, 24. August: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kommt nach Morsbach, um dort ab 11.30 Uhr „Klartext“ zu reden. So haben die Christdemokraten um ihren Vorsitzenden Thomas Jüngst den Impulsvortrag mit anschließender Diskussionsrunde betitelt. Stattfinden wird der Ministerbesuch an der frischen Luft – wo, das stehe noch nicht fest, sagt Jüngst.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kommunalwahl in Morsbach Anzeige CDU ohne Nominierung – Bukowski einziger Kandidat

Date mit Minister Anzeige Oberbergische Pflegedienstleiterin Marina Siskova traf Jens Spahn

Denn auch 30 bis 50 Morsbacher sollen die Gelegenheit bekommen, Spahn zuzuhören und Fragen zu stellen. „Die Einladung richtet sich vorrangig an jeden, der im Gesundheitswesen arbeitet – egal, ob Arzt, Krankenschwester, Physiotherapeut oder Psychologe“, erklärt Jüngst. „Schließlich soll es auch um andere Themen gehen, die wegen der Corona-Pandemie vielleicht gerade etwas aus dem Blick geraten sind.“

Eine Anmeldung per E-Mail sei aufgrund der Hygienevorgaben unbedingt erforderlich, betont der Vorsitzende. Von der CDU erfasst würden zudem der Name, die Adresse und eine Telefonnummer. Und nur wer vom Gemeindeverband eine Zugangsbestätigung erhalte, dürfe an der Runde mit Jens Spahn teilnehmen, führt Jüngst aus. Anmeldungen werden entgegengenommen bis Donnerstag, 20. August.