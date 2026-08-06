In der Vogelwelt sind bereits jetzt, mitten im Sommer, die ersten Zugvögel in ihre Winterquartiere aufgebrochen. So hat der Mauersegler dem Oberbergischen Land schon „Ade“ gesagt und befindet sich auf dem Flug in die afrikanischen Überwinterungsgebiete.

Erst Ende April im Rheinland angekommen

Als einer der letzten Zugvögel war er erst Ende April im Rheinland angekommen und hat sich, wie jedes Jahr, als einer der ersten Anfang August wieder verabschiedet. Schlagartig sind seine hellen Rufe jetzt verstummt.

Wie der Naturschutzbund in Morsbach mitteilt, werden bald andere Vogelarten dem Mauersegler folgen, so der Schwarzstorch und sein naher Verwandter, der Weißstorch. Im September folgen dann Braunkehlchen, Steinschmätzer, Trauerschnäpper und Mehlschwalbe, schreibt der Nabu.