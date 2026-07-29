Beim SV Morsbach wird in diesen Tagen noch einmal kräftig in die Hände gespuckt. Vor fünf Jahren kam der Förderbescheid für die neue Sportanlage „Auf der Au“, vor zweieinhalb Jahren begannen die Arbeiten und jetzt ist das große Etappenziel erreicht. Am Samstag weihen die Vereinsverantwortlichen und die Fußballer ab 14 Uhr die neue Anlage ein, die nicht nur allen Vereinsmitgliedern Platz bietet, sondern in enger Verbindung zum benachbarten Wohnverbund St. Gertrud steht.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren entstand ein neuer Kunstrasenplatz und der alte Imbiss „Ballerbude“ wich einem modernen rund 140 Quadratmeter großen Dusch- und Umkleidetrakt, in dem vier Mannschaften voneinander getrennt Platz haben mit jeweils eigenen Duschen. Es gibt einen Raum als Büro für den Gesamtverein, den alle Abteilungen mit ihren rund 970 Mitgliedern nutzen können. Alles ist barrierefrei zu erreichen.

Die Fußballer des SV Morsbach steuerten unzählige Arbeitsstunden bei

Auf dem Dach sind Solarpanele und neben dem Gebäude eine Wärmepumpe. Gegenüber gibt es nun eine neue Tribüne neben einem Freizeitbereich mit inklusiven Spielgeräten, zu denen die Bewohner des benachbarten Wohnverbunds einen Zugang haben, der es auch Rollstuhlfahrern erlaubt, in den Bereich zu kommen.

Unzählige Arbeitsstunden steuerten vor allem die Fußballer für die neue Sportanlage bei, berichtet Abteilungsleiter Thomas Eiteneuer. Rund 1,14 Millionen Euro wurden inklusive der Eigenleistungen bisher verbaut, 770.000 Euro flossen aus dem Landesförderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ nach Morsbach. Dazu kamen 150.000 Euro von der Gemeinde Morsbach und rund 73.000 Euro steuert der Verein in Eigenleistung sowie durch finanzielle Eigenmittel unter anderem über die Bandenwerbung bei.

Im ersten Arbeitsschritt wurde der Kunstrasen inklusive Drainage ersetzt

Mit Peter Quast, Sascha Gossmann und Frederic Becher waren drei Beisitzer aus dem Vorstand federführend beim Platzaufbau. Zunächst wurde der Kunstrasen, der 2005 gelegt worden war, inklusive der maroden Drainage ersetzt. Der Altrasen wurde dabei zur Seite gelegt, um ihn in einem weiteren Schritt für einen Bolzplatz zu nutzen, der in Eigenleistung gebaut, neben dem Sportplatz öffentlich zugänglich sein soll. „Es war uns auch wichtig, nachhaltig zu sein“, sagt Thomas Eiteneuer. Seit einem Jahr ist der neue Rasen bespielbar und am Ende der Saison stand der Aufstieg der Fußballer des SV Morsbach in die Kreisliga B.

Im satten Grün leuchtet der neue Kunstrasenplatz. Im Vordergrund das neue Umkleidegebäude und im Hinterhrund die neue Steintribüne. Copyright: Frederic Becher

„Für den Aufbau der barrierefreien Tribüne haben wir zunächst die Stahlgerippe aus den 70- und 80er Jahren entfernt“, beschreibt Peter Quast. Daneben wurden drei barrierefreie Spielgeräte aufgebaut, die über einen seitlichen Zugang zu erreichen sind. Über den kommen die Nachbarn auch auf die Tribüne, um die Spiele des SV Morsbach zu verfolgen. „Die Geräte sind ein Glücksfall für alle Beteiligten und gelebte Inklusion“, erklärt Quast. Auch an diesem Tag, als die Verantwortlichen stolz über die Anlage führen, sind die Nachbarn mittendrin. Tobias Schneider, stellvertretender Einrichtungsleiter, ist mit Rollstuhlfahrer Manuel Schönenbach und Marvin Althoff gekommen ist. Marvin Althoff, der in der Inklusionsmannschaft des BSV Bielstein spielt, hofft, dass es vielleicht auch mal eine solche Mannschaft in Morsbach geben wird.

Rund 340 Mitglieder hat die Morsbacher Fußballabteilung, von denen die Hälfte Kinder und Jugendliche im aktiven Trainings- und Spielbetrieb sind – in einer Spielgemeinschaft mit der SG Holpe-Wallerhausen. Von den Mini-Bambini bis zur A-Jugend sind alle Jahrgänge bei den Jungs besetzt, dazu kommen fünf Mädchenmannschaften. Ebenfalls als Spielgemeinschaft läuft die Damenmannschaft auf, dazu kommen zwei Seniorenmannschaften und eine Alte Herren unter dem Dach des SV Morsbach.

Manuel Schönenbach hatte schon Spaß in der neuen Rollstuhlschaukel. Copyright: Andrea Knitter

„Bis Samstag ist noch einiges an Feinschliff zu erledigen“, sagt Thomas Eiteneuer. Nach der Einweihung wollen er und seine Mitstreiter tief durchatmen und sich im nächsten Bauabschnitt dem Bolzplatz und der Sanierung des Vereinsheims widmen.

Das Programm

Mit einem bunten Programm und Verpflegung weiht der SV Morsbach am Samstag, 1. August, seinen neu gestalteten Sportplatz ein. 14 Uhr Besichtigung der neuen Sportanlage mit den Projektverantwortlichen.

15 Uhr Spiel der Alten Herren SG Morsbach/Holpe-Wallerhausen/Wildbergerhütte/Friesenhagen gegen die SG Wissen/Honigsessen.

16.30 Uhr Offizielle Einweihung der neuen Sportanlage.

17 Uhr Spiel der Auswahl Morsbach/Holpe-Wallerhausen/Wild bergerhütte/Friesenhagen gegen den VfB Wissen.