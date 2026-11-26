Der Morsbacher Gemeinderat hat seine Entschlossenheit bekräftigt, die Grundschulen in Lichtenberg und Holpe zu schließen und künftig alle Kinder am zentralen Standort der Amitola-Grundschule im Hauptort unterrichten zu lassen. Die Gemeindeverwaltung soll ein Konzept entwickeln, um die Zentralisierung zu ermöglichen. Frühestens 2029 wird es dazu kommen, glaubt Bürgermeister Jan Schumacher.

Grundsatzentscheidung bleibt trotz Protests bestehen

Die politische Grundsatzentscheidung ist bereits im September gefallen. Das Thema stand am Dienstag noch einmal auf der Tagesordnung des Gemeinderats, nachdem die Schulkonferenz der Amitola-Schule am 11. November getagt hatte. Das Gremium stellte anschließend in einer Stellungnahme einstimmig die Vorteile der Zentralisierung der Schulstandorte am Standort Morsbach aus pädagogischer und schulorganisatorischer Sicht fest. In Lichtenberg und Holpe wird die Entscheidung weiterhin kritisch gesehen, wie auch in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung deutlich wurde.

Bürgermeister verweist auf sinkende Schülerzahlen

Dass es nach wie vor Protest gibt, könne er verstehen, sagt Bürgermeister Schumacher. „Ich war ja auch immer ein Verfechter der kleinen Standorte und habe mich im Wahlkampf dafür ausgesprochen.“ Die Entscheidung gegen Holpe und Lichtenberg sei einer der schwersten, die er in seinem politischen Leben treffen musste. Die negativen Prognosen für die Schülerzahl der kommenden Jahre hätten ihn und den Gemeinderat aber zum Umdenken gezwungen. „Wenn wir 2032 nur noch insgesamt etwas mehr als 300 Kinder haben, von denen einige in die Nachbargemeinden auspendeln oder zu Förderschulen gehen, reicht es nicht mehr für drei Standorte.“ Die drei Morsbacher Standorte bilden bereits seit 2013 einen Grundschulverbund, der seit 2016 den Namen Name „Amitola“ (indianisch: Regenbogen) trägt.

Verwaltung bereitet Maßnahmen vor

Der Gemeinderat hat nun die Verwaltung beauftragt, schulorganisatorische und bauliche Maßnahmen vorzubereiten, damit am Morsbacher Standort alle Schüler aufgenommen werden können. Die im Rahmen des Bürgerdialogs vorgebrachten Wünsche und Bedenken sollen so weit wie möglich berücksichtigt werden. Erst nach Abschluss dieser Vorarbeiten erfolgt der endgültige Beschluss zur Schließung der Teilstandorte Holpe und Lichtenberg, der dann der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt werden muss.

„Kein dauerhafter Leerstand“

Rat und Bürgermeister erklären ausdrücklich ihr Bewusstsein dafür, dass mit der Aufgabe der Schulstandorte auch wichtige Orte des gesellschaftlichen Lebens verloren gehen. Einen dauerhaften Leerstand möchte man vermeiden. Für jeden Schulstandort soll zusammen mit den Bewohnern eine sinnvolle Nachnutzung entwickelt werden, verspricht der Bürgermeister. „Der Rat hat seine Verantwortung dafür erklärt und für die beiden kommenden Jahre im Haushalt Mittel für Dorfentwicklungskonzepte eingestellt.“

Als nächstes sollen die Kindergärten zukunftsfest werden

Jan Schumacher geht davon aus, dass die Grundschulen nicht der einzige Bereich bleiben, in dem die Gemeinde auf die demographische Entwicklung reagieren muss, also darauf, dass die Bevölkerung immer älter wird. „Das nächste Thema sind die Kindergärten. Wir müssen sie zukunftsfest machen, um Schließungen zu vermeiden. Die Gemeinde muss insgesamt sehen, dass sie attraktiv bleibt und sich fragen, wie wir junge Familien nach Morsbach holen.“ (tie)