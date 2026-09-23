Es ist eine Entscheidung, gegen die sich zahlreiche Eltern, Dorfbewohner und Vereinsmitglieder immer wieder ausgesprochen haben – seit Dienstagabend steht die politische Richtung jedoch fest. Sinkende Schülerzahlen sind der Grund, warum die Grundschulstandorte in den Morsbacher Ortschaften Holpe und Lichtenberg geschlossen und künftig am Hauptstandort der Amitola-Grundschule zentralisiert werden sollen. Dafür hat sich der Rat der Gemeinde Morsbach in seiner Sitzung bei einer Gegenstimme mehrheitlich ausgesprochen. In einem nächsten Schritt soll sich nun die Schulkonferenz äußern, am Ende muss auch die Bezirksregierung zustimmen.

Kein leichter Schritt Für Morsbachs Bürgermeister Jan Schumacher ist es kein leichter Schritt, wie er am nächsten Morgen sagt. „Ich bin in Steimelhagen aufgewachsen, selbst in Holpe zur Schule gegangen, wie auch meine ältere Tochter. Unsere Jüngste wird in zwei Jahren eingeschult.“ In seinem Wahlprogramm für das Bürgermeisteramt hatte Schumacher versprochen, sich für den Erhalt der beiden Außenstandorte einzusetzen, zwischenzeitlich habe sich aber die Ausgangslage durch das Wissen um die sinkenden Schülerzahlen verändert, bedauert er. Der Bürgermeister versichert: „Ich habe in den vergangenen Monaten wirklich alles versucht, um Lösungen zu finden.“

Sinkende Schülerzahlen in den kommenden Jahren prognostiziert

Unter anderem hatte die Gemeinde ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die sinkende Geburtenrate in den Morsbacher Orten aufzeigte und somit auch sinkende Schülerzahlen in den kommenden Jahren prognostizierte. „Nach den vorliegenden Melderegistern nach Schuleintrittsjahren sinkt die Gesamtzahl der Grundschulkinder von 388 im Schuljahr 2025/26 auf 343 im Schuljahr 2031/32“, heißt es im Bericht zu einem Bürgerdialog, der Ende Juni stattfand. Vor allem am Standort in Lichtenberg geht die Schülerzahl laut Prognose so stark zurück, dass dort 2031/32 die notwendige Mindestanzahl von 46 Kindern nur knapp oder gar nicht erreicht werden könnte.

Dazu kommen baulich notwendige Maßnahmen an den Außenstandorten die sich mit dieser Prognose nicht rechnen. Stattdessen sollen am Hauptstandort der Amitola-Grundschule in Morsbach rund 8,2 Millionen Euo investiert werden. Da diese Kosten noch auf höheren Schülerzahlen aus dem Jahr 2023 basieren, müsse es hier noch eine Neubewertung geben, so Schumacher. Der Hauptstandort soll so entwickelt werden, dass die Grundschule künftig auch die Kinder aus Holpe und Lichtenberg aufnehmen kann. Dabei sollen auch die Betreuungssituation und Fahrzeiten in den Blick genommen werden.

Vor allem bei den Eltern in Holpe und Lichtenberg stößt die Entscheidung der Morsbacher Politik auf Unverständnis. So hatte in Lichtenberg jüngst eine Demonstration für den Erhalt des dortigen Schulstandortes stattgefunden. Einige verfolgten die Ratssitzung zudem live aus dem Publikum. Viele hatten zuletzt die Sorge geäußert, dass die Außenorte ohne Grundschulen künftig unattraktiver als Wohnort für junge Menschen sein könnten.

Diese Sorge nimmt Jan Schumacher ernst und versichert: „Ich möchte 2027 im Haushalt Mittel für ein Dorfentwicklungskonzept bereitstellen. Wir müssen als gesamte Gemeinde attraktiv für junge Familien bleiben. Deshalb möchte ich schnell mit den Menschen ins Gespräch kommen, um zu überlegen, wie die Schulgebäude in Zukunft sinnvoll genutzt werden können – und zwar bevor diese tatsächlich leer stehen.“ Wann genau mit einer Schließung der Außenstandorte in Holpe und Lichtenberg zu rechnen ist, ist unklar.

Jan Schumacher betont: „Die Gespräche mit der jeweiligen Schulpflegschaft habe ich jederzeit als sehr gut und sachlich empfunden, obwohl das Thema sehr emotional ist.“ An gemeinsamen Gesprächen möchte der Bürgermeister auch weiterhin festhalten.