Nahe der Bevertalsperre Exhibitionist zeigt sich vor zwei Frauen

Kleineichen – Nach zwei Fällen, in denen sich ein Unbekannter vor Frauen in Hückeswagen entblößt hat, sucht die Polizei nun nach dem Mann. Am Donnerstag hatte es in Kleineichen nahe der Bevertalsperre zwei Fälle gegeben, die Polizei geht davon aus, dass es sich um den selben Täter handelt. Im ersten Fall zog der Unbekannte um 15.50 Uhr vor einer 81-jährigen Frau blank, die gerade ihren Hund auf einem Waldweg ausführte. Etwa zwei Stunden traf es auf dem Radweg an der Talsperre eine 44-jährige Joggerin. Dabei griff der Unbekannte der Frau beim Vorbeilaufen an den Arm, um sie auf sich aufmerksam zu machen.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er habe ein südeuropäischen Teint, ein schmales Gesicht und kurze, dunkle Haare. Bei der Bekleidung gingen die Beschreibungen auseinander. Die 81-Jährige berichtete von einem hellblauen Hemd und blauen Jeans, die 44-Jährige von einem blau-grünen Pullover, Jeans und Sonnenbrille. Hinweise an das Kriminalkommissariat 1, Telefon 0 22 61/ 81 99-0. (lb)