Die Insignien der Majestätenwürde nahmen in Empfang: (obere Reihe v.r.) König Frank Burkelc und Sektkönigin Manuela Merten sowie (untere Reihe) das Kaiserpaar Claudia und Detlef Harms. Schützenchef Andreas Heckener (oben M.) gratulierte den neuen Würdenträgern.

Vollmerhausen – „Seine Beitrittserklärung hat er mit Wandfarbe unterschrieben“, scherzte der Vollmerhausener Schützenchef Andreas Heckener am Sonntag in Richtung des neuen Königs Frank Burkelc. Erst kurz vor der Pandemie war er Vereinsmitglied geworden, jetzt nutzte er gleich die erste Gelegenheit zur Königswürde. Burkelc gehörte mit Peter Lennartz und Andreas Petersdorf zu den Schützen, die sich während der Zwangspause um die Sanierung der Schützenhalle verdient gemacht haben.

Während der Pandemie wurde fleißig gewerkelt

Denn vor drei Jahren war deutlich geworden, dass für den sicherheitskonformen Betrieb des Vogelschießens Renovierungsbedarf bestand. Damit das Vereinsleben während Corona nicht ganz zum Erliegen kam, wurde gleich weiter gearbeitet – verkleidet, gestrichen, demontiert und neu errichtet: Halle, Luftgewehrschießstand, Eingang und Treppenhaus, Theke und Aufenthaltsraum im Obergeschoss bekamen ein neues Aussehen verpasst, helle Wände, neuen Bodenbelag und LED-Beleuchtung.

Drei Aspiranten hatten auf den Königsvogel angelegt, den Burkelc mit der 139. Kugel aus dem Kasten holte. Seine Königin, Rena Burkelc, konnte krankheitsbedingt nicht an der Krönung teilnehmen.

Manuela Merten ist neue Sektkönigin

Den Titel der Sektkönigin sicherte sich Manuela Merten mit dem 41. Schuss. Sie war erst am Tag zuvor in den Schützenverein eingetreten. Die Kaiserwürde erlangte nach vielen vergeblichen Versuchen der Ehrenvorsitzende Detlef Harms, der seine Ehefrau Claudia zu seiner Kaiserin nahm. Zum 94. Mal feierte der Verein sein Schützenfest, diesmal bereits seit Freitagabend: Das Duo „Dos Hombres“ spielte Acoustic-Rockmusik. Am Samstagabend wurden die Gastvereine sowie je eine Abordnung des

Oberbergischen Schützenbundes und des Rheinischen Schützenbundes zum großen Festball empfangen. Am Sonntag sorgte der Bröltaler Musikverein für gute Stimmung beim Frühschoppen.

Langjährige und verdiente Mitglieder wurden vom Vorstand ausgezeichnet. Seit 25 Jahren halten Rolf Deutsch, Renate Deutsch und Ute Thomas den Schützen die Treue. Sein 40-Jähriges feierte Frank Trudrung. Andreas Petersdorf und Frank Burkelc wurden für ihre besonderen Verdienste mit dem bronzenen Verdienstorden geehrt, Peter Lennartz mit der goldenen Auszeichnung.