Neue Strukturen in der Feuerwehr Gummersbach Aus drei Einheiten wird eine

Niedergelpe – Die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses war nicht irgendeine Einweihung. Der Termin war zugleich das Ende der bisher eigenständigen Einheiten Berghausen (vor 91 Jahren gegründet), Gelpetal (94) und Hülsenbusch (114).

Seit dem 1. Mai firmieren die drei unter dem neuen Dach des Löschzugs Hülsbach. Und der hat seinen Standort zentral zwischen Hülsenbusch und Berghausen in Niedergelpe, wo in den vergangen beiden Jahren ein modernes und den Bedürfnissen der Wehr gerecht werdendes Gerätehaus entstanden ist. „Die Stadt Gummersbach und ihre Freiwillige Feuerwehr bauen Zukunft. Das neuste Gemeinschaftsprojekt ist das maßgeschneiderte Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Hülsbach. Ich freue mich, dass der Neubau pünktlich seiner Bestimmung übergeben werden konnte“, sagte Bürgermeister Frank Helmenstein.

Gummersbacher Wohnungsbau ist der Bauherr

Beim Neubau des Gerätehauses tritt nicht die Stadt, sondern die Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft (GWG) als Investor und Bauherr auf, die der Kommune die Immobilie für 33 Jahre vermietet. Das Investitionsvolumen beträgt 2,5 Millionen Euro. Die reinen Baudaten lesen sich wie folgt: 4000 Kubikmeter umbauter Raum, eine Nutzfläche von 950 Quadratmetern und in der Fahrzeughalle Platz für vier Großfahrzeuge. Eine Besonderheit ist, dass ein Bach das Gerätehaus und die 34 Parkplätze für die Kameraden trennt. Sie gelangen über eine Brücke in das Gerätehaus. Auf diese Weise wird eine aus Gründen des Unfallschutzes wichtige kreuzungsfreie An- und Abfahrt von Fahrzeugen ermöglicht.

Der Löschzug Hülsbach wird ab sofort für 15 Stadtteile im Westen von Gummersbach mit insgesamt 3500 Einwohnern zuständig sein. Löschgruppenführer ist Brandoberinspektor Axel Merten, seine Stellvertreter sind Brandoberinspektor Kai Alberts und Brandinspektor Stephan Schulte.

54 aktive Mitglieder

Die Löschgruppe hat 54 aktive Mitglieder, darunter auch eine Frau. Die Jugendfeuerwehr zählt fünf Mitglieder, darunter ein Mädchen. Der Ehrenabteilung gehören 20 Mitglieder an. Der Löschzug verfügt für seine Einsätze zur Zeit über ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Baujahr 2013), ein Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (Baujahr 2020), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 (Baujahr 2005), ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 (Baujahr 2007) und ein Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Baujahr 2016).

Ein Fahrzeug ist noch im Bau

Das LF 20 soll dieses Jahr durch ein aktuell noch im Bau befindlichen Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 ersetzt werden. Das aktuelle LF 20 soll künftig in der Löschgruppe Strombach/Lobscheid eingesetzt werden.

Das HLF 10, das am 15. April 2005 von Bürgermeister Helmenstein als erstes Fahrzeug in seiner Amtszeit an die ehemalige Löschgruppe Gelpetal übergeben wurde, soll als Reserveeinsatzfahrzeug der Feuerwehr Gummersbach im bisherigen Feuerwehrgerätehaus Gelpetal untergestellt bleiben.