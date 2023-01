Nümbrecht-Berkenroth – Schwere, aber keine lebensgefährliche Verletzungen haben am Nachmittag ein Motorradfahrer aus Waldbröl und seine Sozia aus Nümbrecht, beide 24 Jahre alt, bei einem Unfall auf der Bröltalstraße (Bundesstraße 478) auf der Kreuzung in Höhe der Ortschaften Waldbröl-Hillesmühle und Nümbrecht-Berkenroth erlitten.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolgen waren die beiden auf ihrer Yamaha in Richtung Waldbröl unterwegs, als sie mit dem entgegenkommenden Auto einer Frau aus Nümbrecht kollidierten. Nach Angaben der Polizei wollte die 80 Jahre alte Autofahrerin von der B 478 nach Geilenkausen abbiegen. Dabei erwischte ihr Fahrzeug das Zweirad, Motorradfahrer und Sozia stürzten. Die weiteren Beifahrer der Seniorin kamen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht zu Schaden.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einer ersten Versorgung durch den Notarzt am Unfallort riefen die Einsatzkräfte den in Siegen stationierten Rettungshubschrauber Christoph 25 hinzu, da der Motorradfahrer wegen der schwere seiner Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Seine Begleiterin kam nach Angaben aus der Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises in das Kreisklinikum nach Gummersbach. Bei dem Unfall wurde das Motorrad völlig zerstört.



Für die Versorgung der Verletzten und die Aufräumarbeiten führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Am frühen Abend konnte die Polizei zuletzt mitteilen, dass sich keiner der Schwerletzten in Lebensgefahr befindet.