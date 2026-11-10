Lehrer: „Schande für die Bundesrepublik“

Als „Schande für die Bundesrepublik“ hat Abraham Lehrer (l.), Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, die zuletzt angestiegene Zahl antisemitischer Straftaten bezeichnet. Vor allem nach den Terrorangriffen vom 7. Oktober 2023 trete Judenfeindlichkeit im Netz wie auch auf deutschen Straßen immer offener zutage. Die im vergangenen Jahr rund 8700 der Polizei gemeldeten Vorfälle direkt gegen oder im Zusammenhang mit Juden bedeuteten 24 Delikte am Tag, damit werde pro Stunde ein Jude in Deutschland angegangen. „Wenn junge Jüdinnen und Juden in diesem Land inzwischen bewusst Studiengänge wählen, mit denen sie auch im Ausland gut klarkommen, ist das mehr als ein alarmierendes Zeichen“, so Lehrer.

Gedenkveranstaltung mit mehr als 250 Teilnehmern

Der Vizepräsident war am Montag Ehrengast der Gedenkveranstaltung zum 88. Jahrestag der Novemberpogrome auf dem jüdischen Friedhof in Nümbrecht. Dort hatte Bürgermeister Thomas Hellbusch die mehr als 250 Menschen mit zwei Erinnerungen an die Nacht auf den 10. November 1938 begrüßt, die unterschiedlicher nicht hätten sein können – einmal verfasst von einem jungen Mädchen, das die Zertrümmerung der elterlichen Wohnung erlebte und sich vor allem von den schweigenden Nachbarn im Stich gelassen fühlte. Und einmal der gefühllose Bericht eines NSDAP-Funktionärs, der damals ebenfalls auf das Umfeld Bezug nahm. Tenor: „Aktion erfolgreich, die Bevölkerung ist zufrieden.“ Die Mehrheit habe weggesehen. Deshalb sei die Erinnerung kein bloßer Blick in die Vergangenheit, sondern mehr denn je auch Warnung für die Gegenwart, betonte Hellbusch.

Schüler erinnern an die Familien Herz und Baer

Viele junge Menschen besuchten gestern den jüdischen Friedhof. Mit berührenden Worten riefen Emily Seiler, Leonie Stich und Jana Lindenbach aus der Oberstufe des Homburgischen Gymnasiums die Schicksale der Familien Herz und Baer in Erinnerung, die lange das jüdische Leben in und um den Ort Nümbrecht prägten, und 1942 deportiert wurden. Ingo Thiemann und Frank Bohlscheid legten für die Oberbergische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit einen Kranz nieder, Professor Igor Epstein sorgte mit tieftraurigen Melodien auf der Geige für die passenden Töne.

Freundeskreise initiierten die Gedenkstunde

Initiiert wurde die Gedenkstunde zum Jahrestag der Novemberpogrome gemeinsam von den Freundeskreisen Nümbrecht /Mateh Yehuda um Marion Reinecke und Wiehl/Jokneam um Judith Dürr-Steinhart. (sfl)