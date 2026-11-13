Im Dezember wird es auf Schloss Homburg in Nümbrecht weihnachtlich-kreativ. In einem zweitägigen Workshop können Interessierte unter Anleitung der Künstlerin und Grafikerin Nicole Elsenbach die traditionelle Technik des Linoldrucks erlernen und eigene Motive gestalten. Das teilt der Kreis mit.

Kreativ in der Museumswerkstatt

Ob klassisches Weihnachtsmotiv oder eigene Idee: Die Teilnehmer können in der Museumswerkstatt von Schloss Homburg ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Schritt für Schritt entstehen so zum Beispiel individuelle Weihnachtskarten, die anschließend gedruckt werden.

Vom Entwurf bis zum Druck

Am ersten Kurstag werden die Motive entworfen, auf die Druckplatten übertragen und anschließend heraus geschnitzt. Am zweiten Tag steht das Drucken im Mittelpunkt. Farben, Materialien und Papiersorten eröffnen dabei vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Künstlerin begleitet die Teilnehmenden durch beide Tage.

Für Jugendliche und Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene

Der Workshop richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und an Erwachsene. Er ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Erfahrene Teilnehmende können zudem neue Techniken wie den Reduktionsdruck ausprobieren. Das Angebot richtet sich damit an unterschiedliche Altersgruppen und Erfahrungsstufen.

Termine und Kosten

Die Termine im Überblick: Freitag, 11. Dezember, von 15:00 bis 18:00 Uhr, sowie Samstag, 12. Dezember, von 12:00 bis 17:00 Uhr. Die Teilnahme kostet 35,00 Euro pro Person.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Tickets gibt es im Netz. (ar)

www.schloss-homburg.de