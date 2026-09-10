Der Landesbetrieb Straßenbau kündigt an, dass auf der L339 zwischen Nümbrecht-Gaderoth und Waldbröl-Bröl bald wieder Tempo 50 gilt. Nachdem die Regionalniederlassung in den vergangenen Wochen Fahrbahnschäden ausgebessert hat, könne die zulässige Höchstgeschwindigkeit wieder von 30 auf 50 Stundenkilometer angehoben werden. Die Anpassung der Beschilderung soll voraussichtlich Mitte dieser Woche erfolgen.

Auch wenn besonders schadhafte Stellen ausgebessert wurden, weise die Fahrbahn der L339 auf dem betroffenen Abschnitt weiterhin deutliche Schäden auf, schreibt der Landesbetrieb. Diese beschränkten sich nicht auf die Fahrbahnoberfläche, sondern reichten bis in tiefer liegende Schichten des Straßenaufbaus.

Sanierung für 2027 geplant

Witterungseinflüsse und Ausspülungen hätten den Zustand im vergangenen Winter weiter verschlechtert und wiederholt zu Schlaglöchern geführt, so dass im Februar 2026 die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf mehreren Abschnitten reduziert wurde. Nach derzeitiger Planung soll die umfassende Sanierung in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen.

Bis dahin werde Straßen NRW den Zustand der Fahrbahn weiter kontrollieren und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen, um die Verkehrssicherheit sicherzustellen, teilt die Behörde mit. Außerhalb der Ortschaften bleiben die angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzungen weitestgehend bestehen. Maßgeblich ist die jeweilige Beschilderung vor Ort.

Eben diese sehr wechselhafte Beschilderung und eine Radarfalle hatten bei den Autofahrern in den vergangenen Wochen für viel Kritik gesorgt. So war von „Abzocke“ die Rede. Der Schilderwald führte jedenfalls zu dem Kuriosum, dass sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen Gaderoth und Bröl auf einer Länge von sechs Kilometern gleich 19 Mal ändert, wenn man die Ortseingangs- und Ausgangsschilder mitzählt.