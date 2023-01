Nümbrecht – Das traditionelle Erpelsfest fand coronabedingt wie im Jahr zuvor in überschaubarem Rahmen statt – in „Häppchen“, wie es die Nümbrechter Aktionsgemeinschaft bezeichnet. Lediglich die Töpferei Brodesser aus Distelkamp zeigte am Samstag vor dem „Café O’berg“ einen Teil ihres keramischen Sortiments. Dort gab es allerdings einige ganz besondere Gegenstände zu bestaunen, etwa einen Ei-Trenner, mit dem auch kleine Kinder bei der Weihnachtsbäckerei das Eiweiß vom Eigelb trennen können.

Daneben stand ein Jahreskranz, der nicht nur im Advent vier Kerzen Platz bietet und mit einer Wasserrinne Tannengrün frisch hält. „Zu Ostern hat mein Mann Kresse in die Rinne gesät und auf die Teller bemalte Eier gestellt“, verrät Tessa Lekebusch lachend. Die Frau des Töpfers Rainer Brodesser berichtet, dass weitere Ideen gerne willkommen sind und hat deshalb einen Wettbewerb gestartet: „Wer uns das Foto mit der schönsten Dekoration schickt, bekommt ein Geschenk von uns.“

Frische Butter auch ohne Kühlschrank

Erika Frey aus Remscheid interessiert sich für die „Bergische Butterdose“. Lekebusch zeigt ihr die beiden Varianten für ein ganzes oder ein halbes Stück Butter. „In das Oberteil wird die Butter geschmiert und dieses dann kopfüber in das wassergefüllte Unterteil gestellt“, erklärt sie. Durch den Abschluss von Sauerstoff werde sie weder gelb noch ranzig. „Ohne Kühlschrank bleibt die Butter so wochenlang frisch und streichfähig.“ Sehr gut eigne sich die Dose auch für Kräuterbutter: „Viele nehmen die Butterdose damit gefüllt als Geschenk auf eine Grillparty.“ Sabine Stretz vom „Café O’berg“ berichtet derweil, dass die Nümbrechter Aktionsgemeinschaft diese Form des Festes gewählt habe, um es nicht ausfallen zu lassen und um die Hauptstraße wieder zu beleben.

Am kommenden Samstag bietet der Eine-Welt-Laden „Schönes und Leckeres aus Fairem Handel“ vor der Buchhandlung Lesezeichen. Am 18. September gibt es Strungsbänke und Holzdeko vor dem Café O’berg, gleichzeitig dazu „Senf & Mehr“ von der Manufaktur Ahring vor der Buchhandlung „Lesezeichen“. In der darauffolgenden Woche präsentiert sich die Bergische Gartenarche mit einer Kartoffelausstellung und Informationen „rund um die Vielfalt“.