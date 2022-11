Nümbrecht – Seinen Prozess vor dem Bonner Landgericht konnte der 34-Jährige nicht bis zum Schluss verfolgen: Zu aufwühlend und anstrengend sei so ein Verfahren für den Angeklagten, dessen geistiges Leben vor 14 Jahren durch eine Hirnblutung zerstört wurde. Der Mann ist seitdem ein Pflegefall, er sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen. Nach dem ersten Prozesstag, der ihn sehr gestresst habe, verzichtete die Erste Große Strafkammer – um ihn „nicht unnötig zu belasten“ – auf seine weitere Anwesenheit.

Auch beim Urteil war der einstige Bewohner des Engelstifts, einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Nümbrecht, nicht dabei: Am Abend des 9. August 2021 hatte er in seiner Wohnung ein Feuer gelegt und einen Großbrand ausgelöst. Das Gericht ordnete an, den 34-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Der Beschuldigte habe im Zustand aufgehobener Schuldfähigkeit das Feuer gelegt und habe keinerlei Bewusstsein von dem, was er getan habe - vor allem nicht, wie sehr er andere Menschen gefährdet habe. So lagen die meisten Bewohner des Stifts, als das Feuer gegen 22.15 Uhr ausbrach, bereits im Bett.

Feuerwehr wurde früh alarmiert

Doch früh konnte die Feuerwehr alarmiert, der Brand begrenzt werden, die Bewohner wurden evakuiert. Durch den starken Rauch aber wurden drei Personen schwer und 19 Bewohner leicht verletzt; einer musste wegen akuter Lebensgefahr in eine Kölner Klinik geflogen werden. Der Schaden beträgt mindestens 100 000 Euro.

Für die Bonner Richter stand außer Frage, dass der frühere Bewohner für die Allgemeinheit sehr gefährlich ist: Durch seine Erkrankung leide der Mann an einer Impulskontrollstörung und könne, einmal in Rage oder Wut gekommen, seine Emotionen nicht bändigen, hieß es im Urteil. Schließlich war es auch nicht das erste Feuer, das der Bewohner im Engelsstift gelegt hat: Drei Monate zuvor bereits hatte er im Zimmer einen Papierkorb in Brand gesetzt.