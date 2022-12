Petra Kleinauski aus Wiehl hat das Foto des Jahres 2021 geschossen. Die Jury vergab für das farbenfrohe Blütenbild die meisten Punkte. Und in Zeiten einer Pandemie und einem schrecklichen Krieg in der Ukraine wirkt das Siegerbild auch wie ein kleiner Lichtblick.

„Mein Foto entstand im September beim Fensterputzen zu Hause. Es hatte kräftig geregnet, bis an die Scheiben. Ich dachte, das nutze ich aus und poliere mit einen Mikrofasertuch die Scheibe trocken. Beim Öffnen des Fensters präsentierten sich dann die letzten Blüten in meinem Blumenkasten mit dieser Perlenpracht. Ich fand, das ist ein Foto wert“, lautet der Kommentar der Siegerfotografin, den sie ihrem Bild bei der Einsendung beigefügt hatt. Die Jury, zu der Vertreter der Bielsteiner Erzquell Brauerei und dieser Zeitung gehörten, kann sich diesem Statement nur anschließen: Diese Farbenpracht ist auf jeden Fall ein Foto wert.

1. Petra Kleinauski aus Wiehl hat mit diesem wunderschönen Blumenbild die meisten Punkte der Jury bekommen und so das Foto des Jahres 2021 geschossen. Herzlichen Glückwunsch! Copyright: Petra Kleinauski

Mit Dr. Anja Weishap, die ebenfalls aus Wiehl kommt, hat eine alte Bekannte des Wettbewerbs den zweiten Rang belegt. Das Motto ihres Bilder hat sie so beschrieben: „Auch im Untergrund wächst noch was und will bewacht werden. Vor dem grauen Hintergrund stechen die beiden Gartenzwerge und zarte Pflänzchen sehr gut hervor. Der Blick des Betrachters wird sehr schnell auf das gelenkt, worauf es der Fotografin ankommt.



3. Bei diesem Teamwork von Heike und Thomas Burba aus Gaderoth ist das Foto morgens um 8 Uhr am Millstätter See bei drei Grad Außentemperatur entstanden. Die beiden berichten von einem wunderschönen Sonnenaufgang. Copyright: Thomas Burba

Heike und Thomas Burba aus Gaderoth haben im Teamwork ihr Bild am Millstätter See aufgenommen und von dem Sonnenaufgang begeistert. Auch der Jury stach die Szene von dem Fischerboot auf dem See ins Auge und vergab viele Punkte dafür.

SP Franz-Josef Siemerkus aus Marienheide ist ein alter Bekannter des Wettbewerbs. M seinem Foto von der Wattwanderung hat er die Sonderkategorie „Wandern“ gewonnen. Copyright: F.J. Siemerkus

4. Martina Albrecht entdeckte diesen Baum auf Texel. Copyright: Martina Albrecht

5. Paul Lambert setzte die Milchstraße in Szene. Copyright: Paul Lambert

Den Sonderpreis zum Thema „Wandern“ hat sich mit Franz Josef Siemerkus aus Marienheide ein alter Hase gesichert. Seine Szene vom Wattwandern hat in den Augen der Jury das Thema sehr treffend abgebildet.

6. Rainer Schmidt nennt sein Bild heißt „Durchblick“. Copyright: Rainer Schmidt

7. Günter Engelbert aus Waldbröl hat diese Winterlandschaft in Waldbröl-Bladersbach Richtung Nutscheid aufgenommen. Copyright: Günter Engelbert

Mit rund 1000 Bildern war die Resonanz beim Wettbewerb erneut auf einem hohen Niveau. Dabei hat die Jury feststellt, dass der überwiegende Teil der Bilder digital inzwischen eingereicht wird. Beim 2021er Wettbewerb ist aufgefallen, dass sehr viele Landschafts- und Naturaufnahmen eingereicht wurden. Menschen waren seltener auf den Fotos zu sehen.

8. Kristina Decker-Sperling hat ihr Bild „Dem Himmel entgegen“ genannt. Es wurde in Sterzing in Südtirol aufgenommen. Copyright: Kristina Decker-Sperling

9. Alfred Latz aus Müllenbach ging bei eisiger Kälte vor die Tür und brachte dieses tolle Winterbild mit nach Hause. Copyright: Alfred Latz

10. Anja Faßbender aus Wiehl findet es „immer wieder faszinierend, was die Natur für wunderschöne Bilder zaubert“. Copyright: Anja Faßbender

11. Ingeborg Fuchs aus Waldbröl erwanderte verlassene Orte. Copyright: Ingeborg Fuchs

Das wird, wie die Jury meint, vor allem daran liegen, dass Corona die Menschen an vielen Stellen am normalen Leben gehindert hat. Der Qualität der eingereichten Bilder hat das aber keinen Abbruch getan. Unsere Teilnehmer haben sich als kreative und ideenreiche Fotografen gezeigt, wie nicht zuletzt das Silberbild von Dr. Anja Weishap zeigt.

12. Burkhard Madel aus Nümbrecht hat dieses Foto auf dem Gipfel des Renkknie in Österreich aufgenommen. Copyright: Burkhard Madel

13. Gabriele Hoffmann aus Gummersbach nutzte die Panoramatechnik, um während des Urlaubs im Herbst diesen Sonnenuntergang am Bodensee zu ihrem Foto des Jahres werden zu lassen. Copyright: Gabriele Hoffmann

14. Gaby Greese aus Dieringhausen schoss dieses Bild im Ründerother Zwergendorf. Mit dabei ihre Hündin Kandis. Copyright: Gaby Greese

15. Verena Courth aus Nümbrecht brachte dieses herbstliche Bild von einer Wanderung mit nach Hause. Copyright: Verena Courth

16. Caroline Bräuer aus Dieringhausen hat dieses Bild beim Spaziergang im Park geschossen. Copyright: Caroline Bräuer

Die Jury musste wieder digital tagen. Bei der letzten Runde konnte jeder seine Punkte an seine Favoriten vergeben, sodass in der Addition der Einzelwertungen die Platzierten feststanden.

17. Anita Holtappels aus Engelskirchen ließ ein Gänseblümchen in ihrer Fotokugel im Wasser erblühen. Copyright: Anita Holtappels

18. Günter Irle aus Bergneustadt setzte die Hagebutte im Eismantel gekonnt in Szene. Copyright: Günter Irle

19. Thomas Schäfer aus Frömmersbach hielt den Sonnenaufgang mit dem Nebel im Tal mit seiner Kamera fest. Copyright: Thomas Schäfer

Die Gewinner des Wettbewerbs werden in den nächsten Tagen informiert, wie sie an ihre Preise kommen. Schon jetzt steht fest, dass diese Zeitung und die Bielsteiner Erzquell Brauerei auch das Foto des Jahres 2022 suchen werden. Das hat Brauereichef Dr. Axel Haas, der seit dem ersten Wettbewerb Mitglied der Jury ist, bereits bestätigt. Alle Modalitäten werden demnächst veröffentlicht.