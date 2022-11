Oberberg – Bei ihren Kontrollen von vergangenem Freitag an bis Sonntag hat die Polizei nach Angaben von Sprecher Michael Tietze diverse Verstöße gegen die in Oberberg verschärften Corona-Auflagen zu Protokoll gebracht. Allein 27 Oberberger bekamen eine Anzeige, weil sie die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr missachtet hatten. In vielen Fällen hatten die nun Angezeigten zudem gegen das auf zwei Haushalte beschränkte Kontaktverbot verstoßen.

Eine Reichshofer Scheune diente am Samstagabend fünf Personen aus mehreren Haushalten als Treffpunkt. In der Waldbröler Ortschaft Eichen griff das städtische Ordnungsamt ein und setzte einer Party mit sechs Gästen ein Ende. In Hohkeppel machte wiederum die Polizei bereits am Freitagabend bei einer Feier schließlich das Licht aus: Dort tummelten sich sechs Menschen.